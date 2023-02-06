https://ria.ru/20230206/iran-1849983590.html

В Иране ждут визита главы МАГАТЭ, заявили в МИД

В Иране ждут визита главы МАГАТЭ, заявили в МИД - РИА Новости, 06.02.2023

В Иране ждут визита главы МАГАТЭ, заявили в МИД

Иранская сторона ожидает визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ближайшее время, но для его приезда необходимо... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:53

2023-02-06T11:53

2023-02-06T11:53

в мире

иран

тегеран (город)

рафаэль гросси

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Иранская сторона ожидает визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ближайшее время, но для его приезда необходимо подготовить техническую базу, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. В конце января Гросси сообщил, что вновь собирается совершить визит в Тегеран. По его словам, это может произойти "в феврале". "Диалог между Ираном и МАГАТЭ проходит постоянно. После завершения подготовительного процесса Гросси может посетить Иран в ближайшем будущем. Для визита нужно подготовить техническую базу", - передает агентство Fars слова Канаани. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230204/iran-1849681193.html

https://ria.ru/20230205/iran-1849851847.html

иран

тегеран (город)

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в мире, иран, тегеран (город), рафаэль гросси, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)