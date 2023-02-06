В Иране ждут визита главы МАГАТЭ, заявили в МИД
МИД: Иран ждет визита главы МАГАТЭ Гросси, но для этого нужно подготовить техническую базу
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Иранская сторона ожидает визита главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ближайшее время, но для его приезда необходимо подготовить техническую базу, заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
В конце января Гросси сообщил, что вновь собирается совершить визит в Тегеран. По его словам, это может произойти "в феврале".
"Диалог между Ираном и МАГАТЭ проходит постоянно. После завершения подготовительного процесса Гросси может посетить Иран в ближайшем будущем. Для визита нужно подготовить техническую базу", - передает агентство Fars слова Канаани.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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