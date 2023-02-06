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Глава Минцифры выступил за разнообразие операторов интернета в домах

Глава Минцифры выступил за разнообразие операторов интернета в домах - РИА Новости, 06.02.2023

Глава Минцифры выступил за разнообразие операторов интернета в домах

Минцифры России считает, что не менее трех операторов интернета должно быть доступно в многоквартирных домах, на данный момент в 60% домов только два оператора, РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:23

2023-02-06T12:23

2023-02-06T12:23

общество

россия

максут шадаев

единая россия

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

жкх

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минцифры России считает, что не менее трех операторов интернета должно быть доступно в многоквартирных домах, на данный момент в 60% домов только два оператора, а в каждом пятом доме - один, заявил глава министерства Максут Шадаев. "У нас 4,8 тысячи операторов, которые оказывают услуги домашнего интернета. Позиция Минцифры, что у жителей должен быть максимальный выбор. Не менее трех операторов должны быть доступны в каждом доме; если будет 20 - хорошо, чем больше операторов, тем ниже цена", - сказал Шадаев во время парламентских слушаний на тему "Об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети "Интернет" в многоквартирных домах". По словам Шадаева, в каждом пятом доме России один оператор и в 60% домов - два оператора. "Но два оператора - это не выход. Соответственно, есть возможность устанавливать высокие цены", - отметил министр. В ноябре группа депутатов и сенаторов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о равном доступе операторов связи к инфраструктуре многоквартирного дома. Как указывается в пояснительной записке к проекту, документом предлагается предусмотреть безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторам в многоквартирных домах, а также размещение сетей связи в доме по желанию любого собственника (нанимателя) без необходимости принятия решения общим собранием собственников. Предлагается также, что правительство РФ установит единый порядок размещения таких сетей связи. Сейчас для установки оборудования в многоквартирном доме оператору нужна поддержка общего собрания собственников и договор об оплате за пользование общедомовым имуществом.

https://ria.ru/20230127/internet-1848008907.html

https://ria.ru/20221223/set-1840810086.html

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общество, россия, максут шадаев, единая россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), жкх