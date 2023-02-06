https://ria.ru/20230206/grammofon-1850122915.html
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон"
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон" - РИА Новости, 06.02.2023
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон"
Певицы Наталья Качура и Маргарита Лисовина из ДНР получили "Золотой граммофон" за "Вклад в объединение народов". Награды удостоилась песня исполнительниц... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:53
2023-02-06T18:53
2023-02-06T18:53
шоубиз
премия "золотой граммофон"
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Певицы Наталья Качура и Маргарита Лисовина из ДНР получили "Золотой граммофон" за "Вклад в объединение народов". Награды удостоилась песня исполнительниц "Донбасс за нами", говорится в сообщении "Русской медиагруппы". Концерт лауреатов премии "Золотой граммофон" состоялся пятого февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Николай Басков, Валерия, группа "Земляне" и многие другие. Ранее Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми". Она получила 33 статуэтки за свою музыкальную карьеру.
https://ria.ru/20230127/yuta-1847144946.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
премия "золотой граммофон", донецкая народная республика
Шоубиз, Премия "Золотой Граммофон", Донецкая Народная Республика
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон"
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон" за песню "Донбасс за нами"