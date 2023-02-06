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Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон" - РИА Новости, 06.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230206/grammofon-1850122915.html
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон"
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон" - РИА Новости, 06.02.2023
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон"
Певицы Наталья Качура и Маргарита Лисовина из ДНР получили "Золотой граммофон" за "Вклад в объединение народов". Награды удостоилась песня исполнительниц... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T18:53
2023-02-06T18:53
шоубиз
премия "золотой граммофон"
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Певицы Наталья Качура и Маргарита Лисовина из ДНР получили "Золотой граммофон" за "Вклад в объединение народов". Награды удостоилась песня исполнительниц "Донбасс за нами", говорится в сообщении "Русской медиагруппы". Концерт лауреатов премии "Золотой граммофон" состоялся пятого февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Николай Басков, Валерия, группа "Земляне" и многие другие. Ранее Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми". Она получила 33 статуэтки за свою музыкальную карьеру.
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премия "золотой граммофон", донецкая народная республика
Шоубиз, Премия "Золотой Граммофон", Донецкая Народная Республика
18:53 06.02.2023
 
Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон"

Дуэт из ДНР получил "Золотой граммофон" за песню "Донбасс за нами"

© Фото : Маргарита Лисовина/ВКонтактеНаталья Качура и Маргарита Лисовина
Наталья Качура и Маргарита Лисовина - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Фото : Маргарита Лисовина/ВКонтакте
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Певицы Наталья Качура и Маргарита Лисовина из ДНР получили "Золотой граммофон" за "Вклад в объединение народов". Награды удостоилась песня исполнительниц "Донбасс за нами", говорится в сообщении "Русской медиагруппы".
"Это не только наша награда, это награда всей нашей большой команды, всего нашего народа. Хочется, чтобы все наши люди, которые услышат нас, понимали, что всё, что мы делаем, мы делаем на благо наших жителей, наших зрителей", – поделились певицы.
Концерт лауреатов премии "Золотой граммофон" состоялся пятого февраля в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Николай Басков, Валерия, группа "Земляне" и многие другие.
Ранее Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми". Она получила 33 статуэтки за свою музыкальную карьеру.
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ШоубизПремия "Золотой Граммофон"Донецкая Народная Республика
 
 
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