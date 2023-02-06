https://ria.ru/20230206/fond-1850131403.html
"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний
"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний - РИА Новости, 06.02.2023
"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний
Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, обеспечение лекарствами от которых осуществляется за счет фонда "Круг добра",... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:33
2023-02-06T19:33
2023-02-06T19:33
общество
россия
владимир путин
дети
фонд "круг добра"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789432491_0:661:2466:2048_1920x0_80_0_0_d539455a8301b3d78546f1980a24752f.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, обеспечение лекарствами от которых осуществляется за счет фонда "Круг добра", соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Новый указ вносит изменения в президентский указ от 5 января 2021 года, в соответствии с которым был создан фонд "Круг добра". В частности, в подпункт "а" третьего пункта, где описаны основные цели деятельности фонда, появился новый абзац. В нем приводится список детских заболеваний, в лечении которых "Круг добра" может оказать помощь. "Основными целями деятельности Фонда являются: … финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете министерству здравоохранения Российской Федерации для нужд Фонда, обеспечения лекарственными препаратами детей в возрасте до 18 лет, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), детей в возрасте до 18 лет после трансплантации органов и (или) тканей", - говорится в документе. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января, отмечается в документе. Ранее Путин поручил до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", для расширения его полномочий.
https://ria.ru/20230206/lekarstvo-1849220772.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789432491_29:512:2077:2048_1920x0_80_0_0_21d2bde0679c44ad4e4ef1efc81dc015.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, дети, фонд "круг добра"
Общество, Россия, Владимир Путин, Дети, Фонд "Круг добра"
"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний
Путин расширил список детских заболеваний, в лечении которых участвует фонд "Круг добра"
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, обеспечение лекарствами от которых осуществляется за счет фонда "Круг добра", соответствующий указ
опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Новый указ вносит изменения в президентский указ от 5 января 2021 года, в соответствии с которым был создан фонд "Круг добра". В частности, в подпункт "а" третьего пункта, где описаны основные цели деятельности фонда, появился новый абзац. В нем приводится список детских заболеваний, в лечении которых "Круг добра" может оказать помощь.
"Основными целями деятельности Фонда являются: … финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете министерству здравоохранения Российской Федерации для нужд Фонда, обеспечения лекарственными препаратами детей в возрасте до 18 лет, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), детей в возрасте до 18 лет после трансплантации органов и (или) тканей", - говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января, отмечается в документе.
Ранее Путин поручил до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", для расширения его полномочий.