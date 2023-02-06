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"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний - РИА Новости, 06.02.2023
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"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний
"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний - РИА Новости, 06.02.2023
"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний
Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, обеспечение лекарствами от которых осуществляется за счет фонда "Круг добра",... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T19:33
2023-02-06T19:33
общество
россия
владимир путин
дети
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, обеспечение лекарствами от которых осуществляется за счет фонда "Круг добра", соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Новый указ вносит изменения в президентский указ от 5 января 2021 года, в соответствии с которым был создан фонд "Круг добра". В частности, в подпункт "а" третьего пункта, где описаны основные цели деятельности фонда, появился новый абзац. В нем приводится список детских заболеваний, в лечении которых "Круг добра" может оказать помощь. "Основными целями деятельности Фонда являются: … финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете министерству здравоохранения Российской Федерации для нужд Фонда, обеспечения лекарственными препаратами детей в возрасте до 18 лет, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), детей в возрасте до 18 лет после трансплантации органов и (или) тканей", - говорится в документе. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января, отмечается в документе. Ранее Путин поручил до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", для расширения его полномочий.
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общество, россия, владимир путин, дети, фонд "круг добра"
Общество, Россия, Владимир Путин, Дети, Фонд "Круг добра"
19:33 06.02.2023
 
"Круг добра" начнет работать с расширенным списком детских заболеваний

Путин расширил список детских заболеваний, в лечении которых участвует фонд "Круг добра"

CC0 / / Лекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
CC0 / /
Лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин расширил список детских заболеваний, обеспечение лекарствами от которых осуществляется за счет фонда "Круг добра", соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
Новый указ вносит изменения в президентский указ от 5 января 2021 года, в соответствии с которым был создан фонд "Круг добра". В частности, в подпункт "а" третьего пункта, где описаны основные цели деятельности фонда, появился новый абзац. В нем приводится список детских заболеваний, в лечении которых "Круг добра" может оказать помощь.
"Основными целями деятельности Фонда являются: … финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете министерству здравоохранения Российской Федерации для нужд Фонда, обеспечения лекарственными препаратами детей в возрасте до 18 лет, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), детей в возрасте до 18 лет после трансплантации органов и (или) тканей", - говорится в документе.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января, отмечается в документе.
Ранее Путин поручил до 1 апреля внести изменения в документы, регулирующие деятельность фонда "Круг добра", для расширения его полномочий.
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