https://ria.ru/20230206/drony-1849921206.html

Россия сталкивается с дефицитом технологий для дронов, заявил эксперт

Россия сталкивается с дефицитом технологий для дронов, заявил эксперт - РИА Новости, 06.02.2023

Россия сталкивается с дефицитом технологий для дронов, заявил эксперт

Отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) в России сегодня нуждается в таких аэронавигационных технологиях, как системы радионавигации, радиолокации,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T04:28

2023-02-06T04:28

2023-02-06T05:54

россия

алексей хрипун

экономика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) в России сегодня нуждается в таких аэронавигационных технологиях, как системы радионавигации, радиолокации, метеорологии и другие, по некоторым из них на рынке наблюдается дефицит, рассказал РИА Новости гендиректор НИЦ "Аэроскрипт" (компания-участник рынка НТИ Аэронет) Алексей Хрипунов.По его словам, спрос на беспилотные операции с применением дронов в России растет. Поэтому в ближайшие годы для отрасли беспилотных авиационных систем на российском рынке будут востребованы все базовые аэронавигационные технологии, позволяющие беспилотникам летать, и "некоторые из них сегодня уже в дефиците"."Аэронавигационные технологии используются для организации воздушного движения, в том числе БАС. Они являются надстройкой над IT и включают радиосвязь, радиолокацию, радионавигацию, данные, метеорологию в некоторой степени, автоматизацию (софт, алгоритмы) и математику поверх всего этого. Кроме этого, аэронавигационные технологии — это авионика, наземная инфраструктура, данные, средства автоматизации, программное обеспечение", - рассказал эксперт.Также Хрипунов отметил крайнюю востребованность технологий для интеграции дронов в единое воздушное пространство, среди которых IT-решения, продукты и аппаратура в области информационной безопасности."Также отрасли беспилотников для развития требуется электроника, печатные платы, SMD-монтаж, измерительная техника, языки программирования, библиотеки, операционные системы, серверные платформы и многое другое. К этому можно добавить неисчислимые средства автоматизации разработки", - подчеркнул Хрипунов.

https://ria.ru/20230131/drony-1848683117.html

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россия, алексей хрипун, экономика