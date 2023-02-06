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США могли специально повысить опасность COVID-19, заявил Косачев - РИА Новости, 06.02.2023
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США могли специально повысить опасность COVID-19, заявил Косачев
США могли специально повысить опасность COVID-19, заявил Косачев - РИА Новости, 06.02.2023
США могли специально повысить опасность COVID-19, заявил Косачев
Российские законодатели считают, что США могли сделать коронавирус SARS-CoV2 более заразным, чтобы затем предложить человечеству меры спасения, заявил... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:56
2023-02-06T14:25
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константин косачев
совет федерации рф
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские законодатели считают, что США могли сделать коронавирус SARS-CoV2 более заразным, чтобы затем предложить человечеству меры спасения, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев. В беседе с журналистами он отметил, что в работе таких учреждений "есть три составляющих, одна из которых "чистая" — это исследования соответствующих инфекций с целью выработки противодействия". "Вторая и третья технологии – они очевидно преступны, очевидно нарушают нормы конвенции (по запрету. — Прим. ред.) биооружия и человеческой морали", — добавил сенатор.Как пояснил Косачев, "вторая технология, по нашему глубокому убеждению, коммерческая: она заключается в том, чтобы усиливать патогенные свойства определенных биоагентов, делать их более заразными с тем, чтобы затем предлагать человечеству в случае возникновения пандемии соответствующие инфекции меры спасения. По словам законодателя, есть основания полагать, что это "произошло в том числе с пандемией COVID-19, потому что американцы проводили свои военные учения по противодействию этой пандемии впервые за два месяца, как она захватила человечество".Сегодня в Госдуме пройдет заседание соответствующей комиссии, ожидается участие замглавы МИД Сергея Рябкова и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Игоря Кириллова.Косачев ранее сообщил, что по закону комиссия должна завершить свое расследование до 23 марта, затем представить доклад главе государства и правительству, а также опубликовать его в Сети.
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сша, украина, константин косачев, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19
США, Украина, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19
12:56 06.02.2023 (обновлено: 14:25 06.02.2023)
 
США могли специально повысить опасность COVID-19, заявил Косачев

Косачев: США могли усилить опасность COVID-19, чтобы затем предложить миру меры спасения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЛюди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские законодатели считают, что США могли сделать коронавирус SARS-CoV2 более заразным, чтобы затем предложить человечеству меры спасения, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев.
В беседе с журналистами он отметил, что в работе таких учреждений "есть три составляющих, одна из которых "чистая" — это исследования соответствующих инфекций с целью выработки противодействия".
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"Вторая и третья технологии – они очевидно преступны, очевидно нарушают нормы конвенции (по запрету. — Прим. ред.) биооружия и человеческой морали", — добавил сенатор.
Как пояснил Косачев, "вторая технология, по нашему глубокому убеждению, коммерческая: она заключается в том, чтобы усиливать патогенные свойства определенных биоагентов, делать их более заразными с тем, чтобы затем предлагать человечеству в случае возникновения пандемии соответствующие инфекции меры спасения.
По словам законодателя, есть основания полагать, что это "произошло в том числе с пандемией COVID-19, потому что американцы проводили свои военные учения по противодействию этой пандемии впервые за два месяца, как она захватила человечество".
Сегодня в Госдуме пройдет заседание соответствующей комиссии, ожидается участие замглавы МИД Сергея Рябкова и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Игоря Кириллова.
Косачев ранее сообщил, что по закону комиссия должна завершить свое расследование до 23 марта, затем представить доклад главе государства и правительству, а также опубликовать его в Сети.
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