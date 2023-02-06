https://ria.ru/20230206/covid-1850006385.html

США могли специально повысить опасность COVID-19, заявил Косачев

США могли специально повысить опасность COVID-19, заявил Косачев - РИА Новости, 06.02.2023

США могли специально повысить опасность COVID-19, заявил Косачев

Российские законодатели считают, что США могли сделать коронавирус SARS-CoV2 более заразным, чтобы затем предложить человечеству меры спасения, заявил... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:56

2023-02-06T12:56

2023-02-06T14:25

сша

украина

константин косачев

совет федерации рф

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские законодатели считают, что США могли сделать коронавирус SARS-CoV2 более заразным, чтобы затем предложить человечеству меры спасения, заявил вице-спикер Совфеда, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев. В беседе с журналистами он отметил, что в работе таких учреждений "есть три составляющих, одна из которых "чистая" — это исследования соответствующих инфекций с целью выработки противодействия". "Вторая и третья технологии – они очевидно преступны, очевидно нарушают нормы конвенции (по запрету. — Прим. ред.) биооружия и человеческой морали", — добавил сенатор.Как пояснил Косачев, "вторая технология, по нашему глубокому убеждению, коммерческая: она заключается в том, чтобы усиливать патогенные свойства определенных биоагентов, делать их более заразными с тем, чтобы затем предлагать человечеству в случае возникновения пандемии соответствующие инфекции меры спасения. По словам законодателя, есть основания полагать, что это "произошло в том числе с пандемией COVID-19, потому что американцы проводили свои военные учения по противодействию этой пандемии впервые за два месяца, как она захватила человечество".Сегодня в Госдуме пройдет заседание соответствующей комиссии, ожидается участие замглавы МИД Сергея Рябкова и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Игоря Кириллова.Косачев ранее сообщил, что по закону комиссия должна завершить свое расследование до 23 марта, затем представить доклад главе государства и правительству, а также опубликовать его в Сети.

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

https://ria.ru/20230206/zapad-1849885566.html

сша

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сша, украина, константин косачев, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19