https://ria.ru/20230206/bespilotniki-1850006927.html
В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном
В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном - РИА Новости, 06.02.2023
В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах совместного производства РФ и Ираном беспилотников, заявил, что у Москвы есть... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:58
2023-02-06T12:58
2023-02-06T13:00
россия
иран
в мире
москва
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809480772_0:42:957:580_1920x0_80_0_0_3f272d410ef69eb5ac7a8ff78cf15141.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах совместного производства РФ и Ираном беспилотников, заявил, что у Москвы есть свои программы по их созданию."У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать публикации WSJ о возможном строительские в РФ российско-иранского завода по производству дронов.Песков добавил, что не знает, на какие источники информации опиралось издание.
https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html
россия
иран
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809480772_0:0:895:671_1920x0_80_0_0_208a174559a8d979268342d19adf7854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, в мире, москва, дмитрий песков
Россия, Иран, В мире, Москва, Дмитрий Песков
12:58 06.02.2023 (обновлено: 13:00 06.02.2023)
В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном
Песков заявил о наличии у России собственных программ по производству беспилотников
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах совместного производства РФ и Ираном беспилотников, заявил, что у Москвы есть свои программы по их созданию.
"У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать публикации WSJ о возможном строительские в РФ российско-иранского завода по производству дронов.
Песков добавил, что не знает, на какие источники информации опиралось издание.