https://ria.ru/20230206/bespilotniki-1850006927.html

В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном

В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном - РИА Новости, 06.02.2023

В Кремле ответили на вопрос о производстве дронов Россией и Ираном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах совместного производства РФ и Ираном беспилотников, заявил, что у Москвы есть... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T12:58

2023-02-06T12:58

2023-02-06T13:00

россия

иран

в мире

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах совместного производства РФ и Ираном беспилотников, заявил, что у Москвы есть свои программы по их созданию."У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития", - сказал он журналистам на просьбу прокомментировать публикации WSJ о возможном строительские в РФ российско-иранского завода по производству дронов.Песков добавил, что не знает, на какие источники информации опиралось издание.

https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, в мире, москва, дмитрий песков