https://ria.ru/20230206/baykal-1849975941.html

На Байкале зафиксировали "ледовый удар"

На Байкале зафиксировали "ледовый удар" - РИА Новости, 06.02.2023

На Байкале зафиксировали "ледовый удар"

Сейсмостанции в двух поселках Иркутской области зафиксировали "ледовый удар" на Байкале, как землетрясение интенсивностью 4 балла, сообщает Байкальский филиал... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T11:30

2023-02-06T11:30

2023-02-06T11:40

происшествия

байкал

иркутская область

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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новости - туризм

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ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. Сейсмостанции в двух поселках Иркутской области зафиксировали "ледовый удар" на Байкале, как землетрясение интенсивностью 4 балла, сообщает Байкальский филиал федерального исследовательского центра Единой географической службы РАН в телеграм-канале. В воскресенье, жители поселков Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное, расположенных на западном побережье Байкала, сообщили в соцсетях о подвижке льда вдоль береговой линии и образовании становой трещины. "По информации, полученной Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН от жителей п. Большое Голоустное, подвижка льда сопровождалась ощутимыми эффектами на территории поселка, достигавшими интенсивности 4 балла. "Ледовый удар" был также инструментально зарегистрирован сейсмическими станциями "Большое Голоустное" и "Листвянка", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщало об образовании трещины большой протяженности на Байкале в проливе Малое Море.

https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html

байкал

иркутская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, байкал, иркутская область, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, землетрясение, новости - туризм