https://ria.ru/20230206/baykal-1849975941.html
На Байкале зафиксировали "ледовый удар"
На Байкале зафиксировали "ледовый удар" - РИА Новости, 06.02.2023
На Байкале зафиксировали "ледовый удар"
Сейсмостанции в двух поселках Иркутской области зафиксировали "ледовый удар" на Байкале, как землетрясение интенсивностью 4 балла, сообщает Байкальский филиал... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T11:30
2023-02-06T11:30
2023-02-06T11:40
происшествия
байкал
иркутская область
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. Сейсмостанции в двух поселках Иркутской области зафиксировали "ледовый удар" на Байкале, как землетрясение интенсивностью 4 балла, сообщает Байкальский филиал федерального исследовательского центра Единой географической службы РАН в телеграм-канале. В воскресенье, жители поселков Листвянка, Большие Коты и Большое Голоустное, расположенных на западном побережье Байкала, сообщили в соцсетях о подвижке льда вдоль береговой линии и образовании становой трещины. "По информации, полученной Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН от жителей п. Большое Голоустное, подвижка льда сопровождалась ощутимыми эффектами на территории поселка, достигавшими интенсивности 4 балла. "Ледовый удар" был также инструментально зарегистрирован сейсмическими станциями "Большое Голоустное" и "Листвянка", - говорится в сообщении. Ранее МЧС сообщало об образовании трещины большой протяженности на Байкале в проливе Малое Море.
https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, иркутская область, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, землетрясение, новости - туризм
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Землетрясение, Новости - Туризм
11:30 06.02.2023 (обновлено: 11:40 06.02.2023)
На Байкале зафиксировали "ледовый удар"
Сейсмостанции в двух поселках Иркутской области зафиксировали "ледовый удар" на Байкале