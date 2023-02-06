Президент Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус"
Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.
Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.
Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.
"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.
В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.
В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.
В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.
В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.
Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".
Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".
У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".
У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".
В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.
В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.
Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.
Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.
Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.
Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.
"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.
В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.
В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.
Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".
У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".
В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.
Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.