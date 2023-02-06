Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус" - РИА Новости, 06.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230206/avtodom-1850028353.html
Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус"
Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус" - РИА Новости, 06.02.2023
Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус"
Президент РФ Владимир Путин разрешил дилеру "Автодом", который намерен купить завод Mercedes в Подмосковье, приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус", следует из... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:00
2023-02-06T14:07
экономика
россия
московская область (подмосковье)
владимир путин
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил дилеру "Автодом", который намерен купить завод Mercedes в Подмосковье, приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус", следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года ... разрешить совершение акционерным обществом "Автодом" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале "Мерседес-Бенц Банк Рус" общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих "Мерседес-Бенц Груп АГ" (Mercedes-Benz Group AG)", - говорится в документе.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, mercedes
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Mercedes
14:00 06.02.2023 (обновлено: 14:07 06.02.2023)
 
Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус"

Президент Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил дилеру "Автодом", который намерен купить завод Mercedes в Подмосковье, приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус", следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года ... разрешить совершение акционерным обществом "Автодом" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале "Мерседес-Бенц Банк Рус" общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих "Мерседес-Бенц Груп АГ" (Mercedes-Benz Group AG)", - говорится в документе.
"Крайне важный для Aurus город": первый автосалон бренда в Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

Внедорожник Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
1 из 10

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Салон седана Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
2 из 10

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
3 из 10

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
4 из 10

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

Салон седана Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
5 из 10

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
6 из 10

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

Салон внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
7 из 10

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
8 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

Фара внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре автосалоне российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
9 из 10

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанк

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

Салон внедорожника Aurus Komendant в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus Aurus Автодом Санкт-Петербург
10 из 10

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Первый в городе на Неве шоурум Aurus расположился в кластере дилера "Автодом" на Пулковском шоссе.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Эта локация хорошо известна владельцам автомобилей премиум-класса. Aurus лаконично дополнит портфель представленных там брендов, уверен гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 10

"Северная столица — крайне важный для Aurus город, знаем о большом интересе к нашей марке в Санкт-Петербурге, не сомневаемся, что новая галерея бренда станет дополнительным катализатором продаж", — подчеркнул гендиректор Aurus Николай Ходосевич.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
4 из 10

В салоне представлены два автомобиля — седан Aurus Senat и внедорожник Aurus Komendantи.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
5 из 10

В дилерском центре можно купить новые автомобили и с пробегом, оформить предзаказ и подобрать индивидуальные опции.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Седан Aurus Senat в первом дилерском центре российского люксового бренда Aurus "Aurus Автодом Санкт-Петербург".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
7 из 10

У Aurus уже есть два шоурума в Москве: на территории бывшего ЗИЛа, и в "Москва-Сити".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 10

В линейке представлены лимузин, седан и внедорожник.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Автомобили Aurus производят на заводе в Елабуге.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
 
ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала