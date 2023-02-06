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Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус"

Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус" - РИА Новости, 06.02.2023

Путин разрешил дилеру "Автодом" приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус"

Президент РФ Владимир Путин разрешил дилеру "Автодом", который намерен купить завод Mercedes в Подмосковье, приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус", следует из... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:00

2023-02-06T14:00

2023-02-06T14:07

экономика

россия

московская область (подмосковье)

владимир путин

mercedes

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин разрешил дилеру "Автодом", который намерен купить завод Mercedes в Подмосковье, приобрести "Мерседес-Бенц Банк Рус", следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года ... разрешить совершение акционерным обществом "Автодом" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале "Мерседес-Бенц Банк Рус" общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих "Мерседес-Бенц Груп АГ" (Mercedes-Benz Group AG)", - говорится в документе.

россия

московская область (подмосковье)

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экономика, россия, московская область (подмосковье), владимир путин, mercedes