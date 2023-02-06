https://ria.ru/20230206/asad-1850072311.html

Спасатели МЧС помогут Сирии с ликвидацией последствий землетрясения

Спасатели МЧС помогут Сирии с ликвидацией последствий землетрясения - РИА Новости, 06.02.2023

Спасатели МЧС помогут Сирии с ликвидацией последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, тот ответил согласием,... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T16:05

2023-02-06T16:05

2023-02-06T16:51

владимир путин

башар асад

в мире

сирия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил сирийскому коллеге Башару Асаду помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, тот ответил согласием, сообщила пресс-служба Кремля.Речь об этом шла во время телефонного разговора Путина с Асадом."Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать сирийской стороне необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", — говорится в сообщении. В Кремле отметили, что Асад с благодарностью принял это предложение. В ближайшие часы российские спасатели вылетят в Сирию.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число жертв, по последним данным Минздрава республики, превышает 400 человек, около 1,3 тысячи получили ранения и травмы. В Турции погибли более тысячи человек, разрушились почти три тысячи зданий. Позже сейсмологи зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали в Сочи.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850055577.html

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Кирилл Волков

владимир путин, башар асад, в мире, сирия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии