https://ria.ru/20230206/aprel-1850146783.html

Выходные в апреле 2023 года: как будем работать и отдыхать

Выходные и праздничные дни в апреле 2023 в России: как отдыхаем официально

Выходные в апреле 2023 года: как будем работать и отдыхать

Как отдыхаем в апреле 2023 года, сколько рабочих и официальных выходных дней будет при пятидневной рабочей неделе, какие праздники отмечаются в России в... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:13

2023-02-06T21:13

2023-02-06T21:13

общество

россия

календарь мероприятий

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Как отдыхаем в апреле 2023 года, сколько рабочих и официальных выходных дней будет при пятидневной рабочей неделе, какие праздники отмечаются в России в середине весны – в материале РИА Новости.Как отдыхаем в апрелеВ апреле 2023 года россиян, работающих на пятидневке, ожидают 10 стандартных выходных дней по субботам и воскресеньям: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. Отдых в честь Праздника Весны и Труда начнется с 29 апреля и продлится три дня по 1 мая включительно.Согласно статье 112 Трудового кодекса правительство РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней имеет право перенести день отдыха. В апреле нет государственных праздников, и перенос выходных не предусмотрен. А так как 1 мая в 2023 году приходится на понедельник, нет и сокращенных рабочих дней.Выходные дниДополнительных выходных дней за счет государственных праздников в этом месяце не предусмотрено, но есть памятные даты. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России, а также Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. 6 апреля свой праздник отметят работники следственных органов МВД РФ. 7 апреля – Всемирный день здоровья. 12 апреля вспоминают о первом полете Юрия Гагарина в космос. 18 апреля объявлен Всемирным днем радиолюбителя. 20 апреля отмечается Национальный день донора в России. На 23 апреля приходится Всемирный день книги и авторского права. 25 апреля верующие отмечают Радоницу, а еще это Международный день ДНК. 28 апреля – Всемирный день охраны труда, а 30 числа в России чествуют сотрудников пожарной охраны.Производственный календарьОфициальные рабочие и выходные дни в апреле 2023 года отражены в производственном календаре России, который ежегодно утверждает правительство РФ. В нем содержатся данные, которые используют бухгалтера и персонал отдела кадров для расчета заработной платы и начисления отпускных. В соответствии с производственным календарем сотрудники могут планировать свой отпуск, чтобы выбрать лучший период и не потерять в оплате.Сколько рабочих днейВсего в апреле при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными будет 20 рабочих будней. А для тех, у кого рабочая неделя составляет шесть дней – 25.Норма рабочего времени в апрелеНормы рабочих часов в месяце для сотрудников в 2023 году рассчитываются по правилам, основанным на положениях Трудового кодекса РФ. Так, согласно ст. 91 ТК РФ продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов, как для пятидневки, так и для шестидневки.Нормы рабочего времени для трудящихся на пятидневке в апреле следующие:Когда выгодно взять отпуск в апрелеС финансовой точки зрения апрель - один из самых невыгодных месяцев в 2023 году для отпуска. В нем всего 20 рабочих дней. Меньше их только в январе (17 ) и феврале (18), столько же (20) - в мае, больше - в марте и октябре (по 22) и в августе (23).Отпуск лучше всего начинать с пятницы или с субботы, а завершать по воскресеньям. Так есть возможность захватить больше выходных дней, за которые также начисляют отпускные. Заявление необходимо подать за две недели до даты начала отпуска. Работодатель обязан выплатить отпускную зарплату не позднее, чем за три дня до отдыха.

https://ria.ru/20221230/prazdniki-1842438310.html

https://ria.ru/20220901/prazdniki-1813726758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220830/prazdnik-1813086770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, календарь мероприятий