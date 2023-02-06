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В Анкаре и окрестностях снова ощущались подземные толчки

В Анкаре и окрестностях снова ощущались подземные толчки - РИА Новости, 06.02.2023

В Анкаре и окрестностях снова ощущались подземные толчки

Землетрясение произошло в столице Турции Анкаре и ее окрестностях, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T13:43

2023-02-06T13:43

2023-02-06T13:59

в мире

анкара (провинция)

сильное землетрясение у архипелага кермадек

турция

сирия

землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 6 фев – РИА Новости. Землетрясение произошло в столице Турции Анкаре и ее окрестностях, передает корреспондент РИА Новости.Толчки начали ощущаться в 13:27 (совпадает с мск).По словам очевидцев, толчки также ощущались в окрестностях столицы.Официальных данных о пострадавших и магнитуде пока нет.Рано утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. По последним данным, погибли 912 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

анкара (провинция)

турция

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