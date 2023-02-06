Строительные конструкции АЭС "Аккую" не пострадали при землетрясении

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Толчки силой около 3 баллов ощущались на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции, повреждений строительных конструкций не выявлено; диагностика покажет, можно ли безопасно продолжать стройку, заявила генеральный директор проектной компании "Росатома" "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева."Нас всех очень встревожила информация о землетрясении, произошедшем сегодня ночью в центральной Турции. Подземные толчки силой около 3 баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС "Аккую", но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили", - сказала Зотеева, слова которой приведены в сообщении "Аккую Нуклеар"."Тем не менее, мы проводим масштабные диагностические мероприятия, для того чтобы убедиться, что строительно-монтажные операции можно продолжать в безопасном режиме", - добавила она.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323.Площадка находится в юго-восточной провинции Мерсин. Со стороны российских строителей пострадавшим от землетрясения будет оказана любая возможная поддержка, отметила Зотеева."Мы проводим сбор вещей первой необходимости среди своих сотрудников. Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, аварийных центров "Аккую Нуклеар" сотрудничает с турецким управлением по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и готовится направить технику и персонал для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавила она.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Толчки силой около 3 баллов ощущались на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции, повреждений строительных конструкций не выявлено; диагностика покажет, можно ли безопасно продолжать стройку, заявила генеральный директор проектной компании "Росатома" "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева.
"Нас всех очень встревожила информация о землетрясении, произошедшем сегодня ночью в центральной Турции. Подземные толчки силой около 3 баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС "Аккую", но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили", - сказала Зотеева, слова которой приведены в сообщении "Аккую Нуклеар".
Площадка находится в юго-восточной провинции Мерсин. Со стороны российских строителей пострадавшим от землетрясения будет оказана любая возможная поддержка, отметила Зотеева.
"Мы проводим сбор вещей первой необходимости среди своих сотрудников. Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, аварийных центров "Аккую Нуклеар" сотрудничает с турецким управлением по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и готовится направить технику и персонал для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавила она.
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
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