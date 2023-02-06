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Строительные конструкции АЭС "Аккую" не пострадали при землетрясении - РИА Новости, 06.02.2023
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Строительные конструкции АЭС "Аккую" не пострадали при землетрясении
Строительные конструкции АЭС "Аккую" не пострадали при землетрясении - РИА Новости, 06.02.2023
Строительные конструкции АЭС "Аккую" не пострадали при землетрясении
Толчки силой около 3 баллов ощущались на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции, повреждений строительных конструкций не выявлено; диагностика покажет,... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T12:00
2023-02-06T12:38
турция
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Толчки силой около 3 баллов ощущались на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции, повреждений строительных конструкций не выявлено; диагностика покажет, можно ли безопасно продолжать стройку, заявила генеральный директор проектной компании "Росатома" "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева."Нас всех очень встревожила информация о землетрясении, произошедшем сегодня ночью в центральной Турции. Подземные толчки силой около 3 баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС "Аккую", но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили", - сказала Зотеева, слова которой приведены в сообщении "Аккую Нуклеар"."Тем не менее, мы проводим масштабные диагностические мероприятия, для того чтобы убедиться, что строительно-монтажные операции можно продолжать в безопасном режиме", - добавила она.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323.Площадка находится в юго-восточной провинции Мерсин. Со стороны российских строителей пострадавшим от землетрясения будет оказана любая возможная поддержка, отметила Зотеева."Мы проводим сбор вещей первой необходимости среди своих сотрудников. Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, аварийных центров "Аккую Нуклеар" сотрудничает с турецким управлением по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и готовится направить технику и персонал для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавила она.Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
https://ria.ru/20230206/turtsiya-1849955166.html
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957868.html
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турция, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, землетрясение в турции и сирии
Турция, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Землетрясение в Турции и Сирии
12:00 06.02.2023 (обновлено: 12:38 06.02.2023)
 
Строительные конструкции АЭС "Аккую" не пострадали при землетрясении

"Росатом" не выявил повреждений строительных конструкций АЭС "Аккую" при землетрясении

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Туран Салджы
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Начало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Толчки силой около 3 баллов ощущались на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции, повреждений строительных конструкций не выявлено; диагностика покажет, можно ли безопасно продолжать стройку, заявила генеральный директор проектной компании "Росатома" "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева.
"Нас всех очень встревожила информация о землетрясении, произошедшем сегодня ночью в центральной Турции. Подземные толчки силой около 3 баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС "Аккую", но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили", - сказала Зотеева, слова которой приведены в сообщении "Аккую Нуклеар".
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
"Тем не менее, мы проводим масштабные диагностические мероприятия, для того чтобы убедиться, что строительно-монтажные операции можно продолжать в безопасном режиме", - добавила она.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323.
Район Эминёню в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 11:08Туризм
Туроператоры рассказали, опасно ли отдыхать в Турции после землетрясения
Площадка находится в юго-восточной провинции Мерсин. Со стороны российских строителей пострадавшим от землетрясения будет оказана любая возможная поддержка, отметила Зотеева.
"Мы проводим сбор вещей первой необходимости среди своих сотрудников. Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС, аварийных центров "Аккую Нуклеар" сотрудничает с турецким управлением по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и готовится направить технику и персонал для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавила она.
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В Сирии рассказали, какие районы пострадали при землетрясении больше всего
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
Поврежденные здания и обломки на земле: последствия землетрясения в Алеппо - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 09:38
Местный житель заявил о сильных разрушениях в историческом центре Алеппо
 
ТурцияАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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