https://ria.ru/20230206/aftershoki-1850055973.html

В Турции после нового землетрясения зафиксировали свыше десяти афтершоков

В Турции после нового землетрясения зафиксировали свыше десяти афтершоков - РИА Новости, 06.02.2023

В Турции после нового землетрясения зафиксировали свыше десяти афтершоков

Свыше десяти афтершоков зафиксированы после нового мощного землетрясения в Турции, следует из данных Европейского сейсмологического центра. РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T15:23

2023-02-06T15:23

2023-02-06T16:38

турция

в мире

сирия

ливан

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1849955602_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_a43d62c2c9e28805ca7bee0824f7b8fc.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше десяти афтершоков зафиксированы после нового мощного землетрясения в Турции, следует из данных Европейского сейсмологического центра.В понедельник примерно в 13.25 Турцию сотрясло еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,6. Первое мощное землетрясение произошло в ночь на понедельник, его магнитуда составляла 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.Согласно данным на сайте Европейского сейсмологического центра, на 15.16 мск зафиксировано уже не менее 18 толчков магнитудой вплоть до 5,7. Все они приходятся на центральную и восточную части Турции.По последним данным, при землетрясении в Турции погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.

турция

сирия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, в мире, сирия, ливан, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии