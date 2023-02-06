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В Турции после нового землетрясения зафиксировали свыше десяти афтершоков
В Турции после нового землетрясения зафиксировали свыше десяти афтершоков - РИА Новости, 06.02.2023
В Турции после нового землетрясения зафиксировали свыше десяти афтершоков
Свыше десяти афтершоков зафиксированы после нового мощного землетрясения в Турции, следует из данных Европейского сейсмологического центра. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T15:23
2023-02-06T15:23
2023-02-06T16:38
турция
в мире
сирия
ливан
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Свыше десяти афтершоков зафиксированы после нового мощного землетрясения в Турции, следует из данных Европейского сейсмологического центра.В понедельник примерно в 13.25 Турцию сотрясло еще одно мощное землетрясение магнитудой 7,6. Первое мощное землетрясение произошло в ночь на понедельник, его магнитуда составляла 7,7. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это землетрясение стало самым мощным в стране с 1939 года.Согласно данным на сайте Европейского сейсмологического центра, на 15.16 мск зафиксировано уже не менее 18 толчков магнитудой вплоть до 5,7. Все они приходятся на центральную и восточную части Турции.По последним данным, при землетрясении в Турции погибли 1014 человек, пострадали 5385. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте.
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турция, в мире, сирия, ливан, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, В мире, Сирия, Ливан, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:23 06.02.2023 (обновлено: 16:38 06.02.2023)
В Турции после нового землетрясения зафиксировали свыше десяти афтершоков
Сейсмологи после нового землетрясения в Турции зафиксировали свыше десяти афтершоков