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В РАН заявили о близости менталитетов россиян и африканцев - РИА Новости, 06.02.2023
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В РАН заявили о близости менталитетов россиян и африканцев
В РАН заявили о близости менталитетов россиян и африканцев - РИА Новости, 06.02.2023
В РАН заявили о близости менталитетов россиян и африканцев
Россияне и африканцы похожи по менталитету, например, умением мобилизоваться в критический момент, оказать взаимопомощь, заявила РИА Новости директор Института... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T09:21
2023-02-06T09:21
африка
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне и африканцы похожи по менталитету, например, умением мобилизоваться в критический момент, оказать взаимопомощь, заявила РИА Новости директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. "В россиянах и в африканцах есть немало общего, мы в общем-то похожи по менталитету. И в нас, и в них есть не только известная доля инертности, но в то же время имеются у нас и такие качества, как взаимовыручка, взаимопомощь", - сказала она. "И умение, ко всему прочему, не расстраиваться из-за того, что что-то не получается, а пытаться найти решение вновь и вновь, умение мобилизоваться в критический момент", - добавила эксперт. Учитывая это, уверена она, а также то, что Африка - самый быстроразвивающийся в мире рынок, и население региона растет быстрее, чем где-либо еще, "нам уже сейчас нужно с ними активно взаимодействовать". "Иначе будет поздно, и, как ни смешно сегодня это звучит, через 30 лет уже мы превратимся в младшего брата Африки. Так давайте не опоздаем", - подчеркнула Антонова.
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африка, российская академия наук, в мире
Африка, Российская академия наук, В мире
09:21 06.02.2023
 
В РАН заявили о близости менталитетов россиян и африканцев

Директор Института Африки РАН заявила о схожести менталитетов россиян и африканцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСтудент на уроке музыкальной фонетики в Российском университете дружбы народов
Студент на уроке музыкальной фонетики в Российском университете дружбы народов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Студент на уроке музыкальной фонетики в Российском университете дружбы народов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне и африканцы похожи по менталитету, например, умением мобилизоваться в критический момент, оказать взаимопомощь, заявила РИА Новости директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова.
"В россиянах и в африканцах есть немало общего, мы в общем-то похожи по менталитету. И в нас, и в них есть не только известная доля инертности, но в то же время имеются у нас и такие качества, как взаимовыручка, взаимопомощь", - сказала она.
"И умение, ко всему прочему, не расстраиваться из-за того, что что-то не получается, а пытаться найти решение вновь и вновь, умение мобилизоваться в критический момент", - добавила эксперт.
Учитывая это, уверена она, а также то, что Африка - самый быстроразвивающийся в мире рынок, и население региона растет быстрее, чем где-либо еще, "нам уже сейчас нужно с ними активно взаимодействовать".
"Иначе будет поздно, и, как ни смешно сегодня это звучит, через 30 лет уже мы превратимся в младшего брата Африки. Так давайте не опоздаем", - подчеркнула Антонова.
Студенты на уроке в Российском университете дружбы народов - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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