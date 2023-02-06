https://ria.ru/20230206/afrika-1849941772.html

В РАН заявили о близости менталитетов россиян и африканцев

В РАН заявили о близости менталитетов россиян и африканцев - РИА Новости, 06.02.2023

В РАН заявили о близости менталитетов россиян и африканцев

Россияне и африканцы похожи по менталитету, например, умением мобилизоваться в критический момент, оказать взаимопомощь, заявила РИА Новости директор Института... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T09:21

2023-02-06T09:21

2023-02-06T09:21

африка

российская академия наук

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россияне и африканцы похожи по менталитету, например, умением мобилизоваться в критический момент, оказать взаимопомощь, заявила РИА Новости директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. "В россиянах и в африканцах есть немало общего, мы в общем-то похожи по менталитету. И в нас, и в них есть не только известная доля инертности, но в то же время имеются у нас и такие качества, как взаимовыручка, взаимопомощь", - сказала она. "И умение, ко всему прочему, не расстраиваться из-за того, что что-то не получается, а пытаться найти решение вновь и вновь, умение мобилизоваться в критический момент", - добавила эксперт. Учитывая это, уверена она, а также то, что Африка - самый быстроразвивающийся в мире рынок, и население региона растет быстрее, чем где-либо еще, "нам уже сейчас нужно с ними активно взаимодействовать". "Иначе будет поздно, и, как ни смешно сегодня это звучит, через 30 лет уже мы превратимся в младшего брата Африки. Так давайте не опоздаем", - подчеркнула Антонова.

https://ria.ru/20230206/rudn-1849931813.html

африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

африка, российская академия наук, в мире