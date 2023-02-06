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Пекин признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Китаю - РИА Новости, 06.02.2023
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Пекин признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Китаю
Пекин признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Китаю - РИА Новости, 06.02.2023
Пекин признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Китаю
Пекин признал, что замеченный в небе над Латинской Америкой воздушный шар также принадлежит Китаю, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя китайского РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T14:52
2023-02-06T14:52
в мире
китай
пекин
министерство обороны сша
латинская америка
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пекин признал, что замеченный в небе над Латинской Америкой воздушный шар также принадлежит Китаю, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя китайского МИД. О воздушном шаре над Латинской Америкой на прошлой неделе информировал Пентагон. По оценкам американского военного ведомства, речь шла еще об одном китайском аэростате-разведчике. Представитель китайского МИД Мао Нин на брифинге в понедельник в ответ на запрос CNN заявила, что этот воздушный шар "серьезно отклонился" от запланированного курса и появился в небе над Латинской Америкой "по ошибке" из-за погодных условий и ограниченной возможности контроля над аппаратом. Это уже второй воздушный шар, который, как заявляют в Пекине, отклонился от курса из-за погодных условий. Первый аэростат, оказавшийся над континентальной частью США, в субботу был сбит американскими военными. В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.
https://ria.ru/20230205/kitay-1849805846.html
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в мире, китай, пекин, министерство обороны сша, латинская америка
В мире, Китай, Пекин, Министерство обороны США, Латинская Америка
14:52 06.02.2023
 
Пекин признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Китаю

В Пекине признали принадлежность Китаю аэростата над Латинской Америкой

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пекин признал, что замеченный в небе над Латинской Америкой воздушный шар также принадлежит Китаю, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя китайского МИД.
О воздушном шаре над Латинской Америкой на прошлой неделе информировал Пентагон. По оценкам американского военного ведомства, речь шла еще об одном китайском аэростате-разведчике.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 03:50
Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата
Представитель китайского МИД Мао Нин на брифинге в понедельник в ответ на запрос CNN заявила, что этот воздушный шар "серьезно отклонился" от запланированного курса и появился в небе над Латинской Америкой "по ошибке" из-за погодных условий и ограниченной возможности контроля над аппаратом.
Это уже второй воздушный шар, который, как заявляют в Пекине, отклонился от курса из-за погодных условий. Первый аэростат, оказавшийся над континентальной частью США, в субботу был сбит американскими военными.
В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В Китае заявили об ущербе для отношений с США после уничтожения аэростата
 
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