https://ria.ru/20230206/aerostat-1850044019.html

Пекин признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Китаю

Пекин признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Китаю - РИА Новости, 06.02.2023

Пекин признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Китаю

Пекин признал, что замеченный в небе над Латинской Америкой воздушный шар также принадлежит Китаю, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя китайского РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T14:52

2023-02-06T14:52

2023-02-06T14:52

в мире

китай

пекин

министерство обороны сша

латинская америка

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пекин признал, что замеченный в небе над Латинской Америкой воздушный шар также принадлежит Китаю, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя китайского МИД. О воздушном шаре над Латинской Америкой на прошлой неделе информировал Пентагон. По оценкам американского военного ведомства, речь шла еще об одном китайском аэростате-разведчике. Представитель китайского МИД Мао Нин на брифинге в понедельник в ответ на запрос CNN заявила, что этот воздушный шар "серьезно отклонился" от запланированного курса и появился в небе над Латинской Америкой "по ошибке" из-за погодных условий и ограниченной возможности контроля над аппаратом. Это уже второй воздушный шар, который, как заявляют в Пекине, отклонился от курса из-за погодных условий. Первый аэростат, оказавшийся над континентальной частью США, в субботу был сбит американскими военными. В воскресенье МИД и минобороны КНР выразили протест из-за атаки США на китайский аэростат, назвав реакцию американской стороны "чрезмерной". МИД КНР подчеркнул, что китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла американскую сторону о том, что аэростат предназначен для использования в гражданских целях и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, что произошло совершенно непреднамеренно.

https://ria.ru/20230205/kitay-1849805846.html

https://ria.ru/20230206/aerostat-1849924269.html

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пекин

латинская америка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, пекин, министерство обороны сша, латинская америка