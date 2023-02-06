https://ria.ru/20230206/abramova-1849571935.html

Ирина Абрамова: России и Африке не нужны западные посредники в торговле

Ирина Абрамова: России и Африке не нужны западные посредники в торговле - РИА Новости, 06.02.2023

Ирина Абрамова: России и Африке не нужны западные посредники в торговле

Среди ведущих стран мира разгорается нешуточная борьба за влияние в Африке, чтобы не проиграть, России надо проявить смелость и напористость, считает директор... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T10:00

2023-02-06T10:00

2023-02-06T16:12

интервью

российская академия наук

оон

евросоюз

африка

россия

москва

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Среди ведущих стран мира разгорается нешуточная борьба за влияние в Африке, чтобы не проиграть, России надо проявить смелость и напористость, считает директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. В интервью РИА Новости она рассказала, чем африканский рынок важен для России, какие методы использует Запад в противостоянии с Москвой на этом континенте, почему какао из Африки везут к нам через Швейцарию и Эстонию, и чем россияне с африканцами похожи друг на друга. Беседовал Серго Кухианидзе.– Африка все больше привлекает внимание России. Только что ее вновь посетил министр иностранных дел Сергей Лавров, в июле в Санкт-Петербурге состоится второй саммит и экономический форум Россия-Африка…– Да, континент стал в наши дни лакомым куском, за который разгорается нешуточная борьба. Что неудивительно. По подсчетам специалистов, например, лет через 15-20 в Африке будет жить треть населения планеты.Дело в том, что 60% ее жителей сейчас – это люди моложе 25 лет. Уже сегодня потребительский рынок Африки растет семимильными темпами: каждые пять лет он увеличивается вдвое. То есть в ближайшие годы всем товарным, промышленным потокам нужно будет существенно переориентироваться на интересы африканцев.Не говоря уже о том, что континент обладает колоссальными запасами природных ресурсов, себестоимость добычи которых крайне низка. По целому ряду из них Африка занимает первое место в мире. Это, например, кобальт, без которого немыслимы военная промышленность и зеленая энергетика.В ее недрах значительные запасы марганца, бокситов, лития, тантала, ниобия – элементов, чрезвычайно важных для высокотехнологичных отраслей.Плюс, Африка, куда входят 54 государства, – это 25% голосов в ООН.– Кто же борется сегодня за Африку, с кем сталкиваются интересы России на континенте?– Сегодня там много игроков, конкуренция очень высокая. Это и Европа, и США, и Китай, и Индия, и Турция, и государства Персидского залива.Товарооборот ЕС с африканскими странами, например, составляет сейчас порядка 300 миллиардов долларов, Китая – под 250 миллиардов. США, кстати, долгое время не обращали внимания на Африку. Но сейчас, при Байдене, они весьма активизировались, провели саммит, пообещали, что в течение трех лет инвестируют 55 миллиардов в экономики тех государств, кто "хорошо себя ведет", то есть выступает против России, поддерживает Украину.Запад вообще весьма нагло действует против нас в Африке, не гнушается ничем, вплоть до запугивания и откровенных провокаций против деловых людей. Сейчас его эмиссары из разных служб и ведомств пытаются, в частности, оказывать персональное давление на руководителей некоторых стран с тем, чтобы оружие, закупаемое у России, они передавали Киеву.Именно Запад выдумал и раздувает тему о том, что якобы Москва виновна в голоде, который угрожает континенту, поскольку, мол, не позволяет Украине вывозить в Африку зерно. Это – полная чушь. Все перевернуто, как водится, у западных пропагандистов, с ног на голову. Я изучила статистику.Большая часть импорта зерна из Украины идет всего лишь в три африканские страны – Сомали, Ливию и Тунис. Остальные же страны – их 25 – зависят от поставок зерна из России, которое Запад, обложив нас санкциями, на континент не пускает.– И как нам ответить?– Я убеждена, что России не хватает напористости в отстаивании своих интересов, позиций. Надо проявлять больше смелости. Из-за всего этого мы нередко проигрываем в той же Африке, в других регионах мира. Пообещал Вашингтон оказать Африке экономическую помощь в размере 55 миллиардов долларов, ну и пусть. А почему бы Москве не заявить, что мы дадим больше – 60, а то и 70 миллиардов долларов? Но из замороженных Западом российских золотовалютных резервов.Пусть африканцы на всех международных площадках – в ООН, в МВФ, в ВТО, во Всемирном банке – требуют, чтобы с России сняли санкции и, чтобы ей разморозили резервы. Если они это сделают, мы обещанную сумму сразу предоставим Африке. Отчего бы не пойти на такой разумный PR-ход?Что касается нашего товарооборота со странами континента, то пока он меньше 20 миллиардов долларов. Мы в основном поставляем туда товары несырьевого, неэнергетического экспорта – различные виды оборудования, древесину, продукцию химической промышленности, зерно, подсолнечное масло, кукурузу. Из Африки к нам привозят, главным образом, сельхозтовары.Ни мы, ни африканцы существующим положением дел в наших торгово-экономических отношениях не довольны. И основная причина, главное препятствие тут в том, что практически весь товарооборот России с Африкой идет через западных посредников. Достаточно сказать, что многие товары, которые производятся в Африке, мы покупаем не напрямую, а окольными путями: через Швейцарию, Турцию, другие государства Европы.– Какие, например?– Самый яркий пример – какао. Россия, кстати, является третьим потребителем этого продукта в мире. Причем, наше население так любит шоколад, что закупаем мы какао в самом разном виде: это и какао-бобы, и какао-масло, и какао-порошок. Каким же образом вся эта продукция оказывается в России? Через двух посредников – Швейцарию и "любимую" нами Эстонию, где Советский Союз построил в свое время терминал.У такой странной тяжелой схемы, к сожалению, давняя история. Дело в том, что в течение десятилетий российский бизнес был ориентирован на то, что куда проще иметь дело с компаниями из Западной Европы, у которых уже выстроены свои транспортные цепочки по всему свету, чем заниматься логистикой самому. Да и ездить в Европу много приятнее, чем в ту же Африку. Вот так мы и попали на "западный крючок", на котором продолжаем висеть.– Как с него соскочить?– Это вопрос не ко мне, а к нашим соответствующим уполномоченным структурам – министерству финансов, министерству промышленности и торговли. Скажу лишь, что вопрос о необходимости строительства специального терминала для приема грузов, в том числе по тропическому земледелию, ставился давно.В принципе, все к нему отнеслись положительно, но, как часто бывает у нас, от принятия решений до реальных дел лежит пропасть. Как бы то ни было, данная проблема до сих пор не решена, и мы переплачиваем огромные деньги вместо того, чтобы напрямую торговать с африканцами.– Но ведь поставки между Россией и Африкой затруднены сейчас из-за санкций?– Это верно. Каждая наша компания сегодня самостоятельно ищет тут свои логистические пути-дороги. Например, "Объединенная зерновая компания", которая поставляет зерно в Египет, возит его через морской порт Новороссийск.Очень активно на продовольственном рынке работают в последнее время посредники, в том числе и западные, которые выходят на российские компании, перегружают то же самое зерно на свои суда, и уже под чужим флагом доставляют его в Африку. Наши компании, понятно, рады, что хоть и с большой скидкой, но им удается-таки продавать свой товар.Словом, нам нужно выстраивать общую систему поставок. Ведь вопрос логистики важен на сегодняшний день для России не только в отношении Африки, вообще по всем направлениям. Поэтому проблему следует решать комплексно, и как можно скорее начать торговать с Африкой напрямую, как это было, к слову, во времена Советского Союза.При этом наши торгово-экономические отношения с Африкой ни в коем случае не должны ограничиваться лишь чистой торговлей. Их отличительной чертой должно стать технологическое партнерство. Именно технологическое партнерство, а не товары и не финансы, африканцы назвали одним из основных направлений нашего сотрудничества в ходе недавнего визита Сергея Лаврова.– Интересно, африканцы на нас не держат зла? Ведь во времена СССР у них не было лучше друга, чем наша страна. Но после развала Советского Союза Россия, полностью переориентировавшись на Запад, демонстративно отвернулась от континента. Фактически мы предали их, нет?– Да, по сути, мы африканцев тогда предали. Но, поверьте мне, зла на Россию они не держат. На самом деле удивительно, что за более чем 30 лет у африканцев по-прежнему свежа историческая память, какой огромный вклад внес Советский Союз в достижение ими в 1960-е годы политической и экономической независимости. Они помнят, что именно наша страна стояла у основ создания национальной экономики многих африканских государств.В этом смысле, можно сказать, что в борьбе за Африку у Москвы сегодня есть явное преимущество перед Брюсселем, Вашингтоном, да и всеми прочими конкурентами.Ведь то, как действует сейчас в Африке Запад – не что иное, как новый колониализм. Что происходит, например, в Конго. Богатейшая страна, обладающая всем запасом природных ресурсов для развития современной экономики. Одновременно это – страна беднейшая, доход на душу населения там один из самых низких не только в мире, но и в Африке.Почему? Потому что американцы, которые в значительной степени зависят от поставок очень многих минералов из этой страны, заинтересованы в вооруженных конфликтах там. В мутной воде всегда ведь проще ловить рыбу.– Запад, получается, лишь на словах да с трибуны ООН печется о развитии Африки?– Разумеется, на самом же деле он хочет превратить Африку в свой сырьевой придаток, чуть-чуть поддерживать там минимальный жизненный уровень для того, чтобы африканцы окончательно не перемерли.Все это, естественно, прикрывается всесторонней экономической поддержкой. В свое время, я анализировала помощь, которую Африке оказывает Германия. Так вот оказалось, что из пяти марок (тогда в ФРГ были еще в ходу марки), которые немцы вкладывали в страны континента, четыре марки возвращались обратно в Германию в виде выплат, зарплат немецким специалистам, всевозможным консультантам, покупке африканцами немецких товаров, приходящих под этой помощь, и так далее.То есть Запад, чтобы выжить, нуждается в сырьевых придатках. Аналогично, к слову, он всегда относился и к России. К счастью, после того, как коллективный Запад спровоцировал конфликт России с Украиной, иллюзии относительно отношений с ним рассеялись и у россиян.– Вы считаете, что Африка, после того, как Россия вновь повернулась к ней, сейчас бросится в наши объятия?– Ни в коем случае. Чтобы это произошло, нам надо много поработать. Необходимо не на словах, а на деле решать конкретные вопросы. Ведь до сих пор не выполнены даже решения первого саммита и экономического форума Россия-Африка, прошедшего в Сочи в 2019 году.Нельзя все время только говорить африканцам о том, что они для нас важны, мы будем поддерживать вас в антиколониальной борьбе, но при этом, ничего им не давая. Так не получится.И, уверена, надо, наконец, Российскому университету дружбы народов возвратить имя Патриса Лумумбы. Африканцам, знаю, это очень важно. Ведь из вуза вышло немало высококлассных специалистов, тех, кто сейчас занимает у себя на родине руководящие посты не только в экономике, но и в политике.– Вы разделяете точку зрения, что в россиянах и африканцах есть немало общего, что мы в общем-то похожи по менталитету? И в нас, и в них есть, допустим, известная доля инертности, празднолюбие.– Абсолютно. Но в то же время есть у нас и такие качества, как взаимовыручка, взаимопомощь, умение не расстраиваться из-за того, что что-то не получается, а пытаться найти решение вновь и вновь, умение мобилизоваться в критический момент.Действительно, мы с африканцами близки по менталитету. Одним словом, учитывая, что Африка – самый быстроразвивающийся в мире рынок и самое быстрорастущее население в мире, нам уже сейчас нужно с ними активно взаимодействовать. Иначе будет поздно, и, как не смешно сегодня это звучит, через 30 лет уже мы превратимся в младшего брата Африки. Так давайте не опоздаем.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, российская академия наук, оон, евросоюз, африка, россия, москва