https://ria.ru/20230205/zemletryasenie-1849810368.html

На границе Китая и Приморья произошло землетрясение

На границе Китая и Приморья произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2023

На границе Китая и Приморья произошло землетрясение

Слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Приморья и КНР, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T06:49

2023-02-05T06:49

2023-02-05T06:49

китай

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Приморья и КНР, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По информации регионального информационного обрабатывающего центра г. Владивосток Единой геофизической службы РАН, слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 было зафиксировано сегодня в 12:40 (по местному времени, 05:40 мск) эпицентр находился в акватории озера Ханка на глубине 6 километров на расстоянии около 25 километров восточнее города Спасск-Дальний", - говорится в сообщении. По данным спасателей, землетрясение ощущалось силой до 2 баллов, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html

китай

россия

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китай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук