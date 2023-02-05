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На границе Китая и Приморья произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2023
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На границе Китая и Приморья произошло землетрясение
На границе Китая и Приморья произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2023
На границе Китая и Приморья произошло землетрясение
Слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Приморья и КНР, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T06:49
2023-02-05T06:49
китай
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Приморья и КНР, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По информации регионального информационного обрабатывающего центра г. Владивосток Единой геофизической службы РАН, слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 было зафиксировано сегодня в 12:40 (по местному времени, 05:40 мск) эпицентр находился в акватории озера Ханка на глубине 6 километров на расстоянии около 25 километров восточнее города Спасск-Дальний", - говорится в сообщении. По данным спасателей, землетрясение ощущалось силой до 2 баллов, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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китай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Китай, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
06:49 05.02.2023
 
На границе Китая и Приморья произошло землетрясение

В озере Ханка на границе Приморья и КНР произошло землетрясение магнитудой 3

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Приморья и КНР, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По информации регионального информационного обрабатывающего центра г. Владивосток Единой геофизической службы РАН, слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 было зафиксировано сегодня в 12:40 (по местному времени, 05:40 мск) эпицентр находился в акватории озера Ханка на глубине 6 километров на расстоянии около 25 километров восточнее города Спасск-Дальний", - говорится в сообщении.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 12:48
На Сахалине произошло землетрясение
По данным спасателей, землетрясение ощущалось силой до 2 баллов, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
 
КитайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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