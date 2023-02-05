https://ria.ru/20230205/zemletryasenie-1849810368.html
На границе Китая и Приморья произошло землетрясение
На границе Китая и Приморья произошло землетрясение - РИА Новости, 05.02.2023
На границе Китая и Приморья произошло землетрясение
Слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Приморья и КНР, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T06:49
2023-02-05T06:49
2023-02-05T06:49
китай
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 произошло в акватории озера Ханка на границе Приморья и КНР, сообщает региональный главк МЧС РФ. "По информации регионального информационного обрабатывающего центра г. Владивосток Единой геофизической службы РАН, слабо ощущаемое землетрясение магнитудой 3 было зафиксировано сегодня в 12:40 (по местному времени, 05:40 мск) эпицентр находился в акватории озера Ханка на глубине 6 километров на расстоянии около 25 километров восточнее города Спасск-Дальний", - говорится в сообщении. По данным спасателей, землетрясение ощущалось силой до 2 баллов, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html
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китай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Китай, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
На границе Китая и Приморья произошло землетрясение
В озере Ханка на границе Приморья и КНР произошло землетрясение магнитудой 3