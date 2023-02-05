https://ria.ru/20230205/voyna-1849837972.html

Помощница Аннана рассказала о реакции США на его критику войны в Ираке

Помощница Аннана рассказала о реакции США на его критику войны в Ираке - РИА Новости, 05.02.2023

Помощница Аннана рассказала о реакции США на его критику войны в Ираке

Бывший генсек ООН Кофи Аннан никогда не поддерживал дезинформацию, "предоставленную для оправдания вторжения и разрушения Ирака", хоть и заплатил высокую цену... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T12:14

2023-02-05T12:14

2023-02-05T12:14

в мире

ирак

сша

кофи аннан

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ООН, 5 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Бывший генсек ООН Кофи Аннан никогда не поддерживал дезинформацию, "предоставленную для оправдания вторжения и разрушения Ирака", хоть и заплатил высокую цену за признание войны в Ираке незаконной, заявила РИА Новости одна из его ближайших советниц накануне годовщины известной речи экс-госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН. Пятого февраля 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Пауэлл на заседании Совета безопасности ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. "Я не думаю, что Кофи Аннан когда-либо соглашался с позицией Соединенных Штатов в отношении того, как они действовали в контексте иракского кризиса и, в частности, в отношении их утверждения о том, что Ирак обладал оружием массового уничтожения", - сказала бывшая советница Аннана, пожелавшая остаться неназванной. По ее словам, тогдашний генсек ООН делал все, что было в его силах, чтобы избежать бомбардировок Ирака, "в том числе решил лично отправиться в Багдад, чтобы убедить Саддама Хусейна разрешить инспекторам посетить объекты". "Вы также помните, что он назвал войну в Ираке незаконной. За последнее он заплатил высокую цену", - подчеркнула она, пояснив, что "США были крайне раздражены тем, что Аннан назвал войну в Ираке незаконной". Экс-генсек ООН заявлял, что вторжение США и союзников в Ирак было незаконным шагом и противоречило уставу ООН. По словам Аннана, решение о вторжении в Ирак должно было быть принято Советом безопасности ООН, а не в одностороннем порядке. Отвечая на вопрос о том, предупреждала ли Миссия США при ООН Секретариат организации заранее о том, что в зале Совбеза будет демонстрироваться пробирка с "оружием массового уничтожения", собеседница отметила: "Я не знаю, в какой степени он (генсек ООН – ред.) был осведомлен о точном содержании выступления Колина Пауэлла в Совете безопасности, хотя не исключено, что некоторые другие члены Совета могли получить информацию заранее и неофициально поделиться ею с ним. Я также не знаю, предупредила ли американская миссия его заранее. Я очень сомневаюсь в этом". "Что я точно знаю, так это то, что Кофи Аннан никогда не поддерживал предлоги и дезинформацию, предоставленные для оправдания вторжения и разрушения Ирака, и что генеральному секретарю требуется огромное мужество, чтобы идти против интересов того, что являлось самой могущественной страной Организации Объединенных Наций в то время", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230205/irak-1849161911.html

https://ria.ru/20230205/volodin-1849819023.html

https://ria.ru/20230205/matvienko-1849813024.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирак, сша, кофи аннан