https://ria.ru/20230205/volodin-1849819023.html

Политика США и коллективного Запада строится на лжи, заявил Володин

Политика США и коллективного Запада строится на лжи, заявил Володин - РИА Новости, 05.02.2023

Политика США и коллективного Запада строится на лжи, заявил Володин

Политика США и коллективного Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T09:23

2023-02-05T09:23

2023-02-05T09:37

в мире

сша

вашингтон (штат)

ирак

саддам хусейн

колин пауэлл

вячеслав володин

оон

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политика США и коллективного Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Пятого февраля 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Через месяц США вторглись в эту страну. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. "Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с "нерасширением" НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (бывший президент Франции Франсуа) Олланд. ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества", - написал Володин в своем телеграм-канале. По словам спикера ГД, "политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства".

https://ria.ru/20230203/ssha-1849462090.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html

сша

вашингтон (штат)

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), ирак, саддам хусейн, колин пауэлл, вячеслав володин, оон, госдума рф, центральное разведывательное управление (цру)