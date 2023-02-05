Рейтинг@Mail.ru
Политика США и коллективного Запада строится на лжи, заявил Володин - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/volodin-1849819023.html
Политика США и коллективного Запада строится на лжи, заявил Володин
Политика США и коллективного Запада строится на лжи, заявил Володин - РИА Новости, 05.02.2023
Политика США и коллективного Запада строится на лжи, заявил Володин
Политика США и коллективного Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T09:23
2023-02-05T09:37
в мире
сша
вашингтон (штат)
ирак
саддам хусейн
колин пауэлл
вячеслав володин
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826362296_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_75ba2ffb20bbfa662d59817de0601c33.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политика США и коллективного Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Пятого февраля 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Через месяц США вторглись в эту страну. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. "Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с "нерасширением" НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (бывший президент Франции Франсуа) Олланд. ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества", - написал Володин в своем телеграм-канале. По словам спикера ГД, "политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства".
https://ria.ru/20230203/ssha-1849462090.html
https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html
сша
вашингтон (штат)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826362296_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b7d877ff18063e83595aba5f78252cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), ирак, саддам хусейн, колин пауэлл, вячеслав володин, оон, госдума рф, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Вашингтон (штат), Ирак, Саддам Хусейн, Колин Пауэлл, Вячеслав Володин, ООН, Госдума РФ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
09:23 05.02.2023 (обновлено: 09:37 05.02.2023)
 
Политика США и коллективного Запада строится на лжи, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин призвал ООН расследовать преступления США против человечества

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Политика США и коллективного Запада строится на лжи, ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Пятого февраля 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Через месяц США вторглись в эту страну. Позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 11:34
США прессуют несогласных с их политикой, заявил Лавров
"Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с "нерасширением" НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили (экс-канцлер ФРГ Ангела) Меркель и (бывший президент Франции Франсуа) Олланд. ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества", - написал Володин в своем телеграм-канале.
По словам спикера ГД, "политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства".
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 11:49Специальная военная операция на Украине
"Это мираж". В США раскрыли обман Запада по поводу Украины
 
В миреСШАВашингтон (штат)ИракСаддам ХусейнКолин ПауэллВячеслав ВолодинООНГосдума РФЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала