https://ria.ru/20230205/ukraina-1849849090.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:02

2023-02-05T14:02

2023-02-05T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

днепропетровская область

владимир путин

денис шмыгаль

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сигналы там прозвучали в промежутке с 13:49 до 13:52 (мск).Ранее сегодня воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Спустя некоторое время ее отменили.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230205/udar-1849830710.html

https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, полтавская область, днепропетровская область, владимир путин, денис шмыгаль