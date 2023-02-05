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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/ukraina-1849849090.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:02
2023-02-05T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
днепропетровская область
владимир путин
денис шмыгаль
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сигналы там прозвучали в промежутке с 13:49 до 13:52 (мск).Ранее сегодня воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Спустя некоторое время ее отменили.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230205/udar-1849830710.html
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украина
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в мире, украина, полтавская область, днепропетровская область, владимир путин, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Днепропетровская область, Владимир Путин, Денис Шмыгаль
14:02 05.02.2023 (обновлено: 14:36 05.02.2023)
 
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью Укрытие - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сигналы там прозвучали в промежутке с 13:49 до 13:52 (мск).
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 11:13Специальная военная операция на Украине
Артиллеристы нанесли удар по месту расположения ВСУ в Херсоне
Ранее сегодня воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Спустя некоторое время ее отменили.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьДнепропетровская областьВладимир ПутинДенис Шмыгаль
 
 
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