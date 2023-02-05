https://ria.ru/20230205/ukraina-1849849090.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.02.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:02
2023-02-05T14:02
2023-02-05T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
днепропетровская область
владимир путин
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в трех украинских регионах, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Речь идет о Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Сигналы там прозвучали в промежутке с 13:49 до 13:52 (мск).Ранее сегодня воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Спустя некоторое время ее отменили.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230205/udar-1849830710.html
https://ria.ru/20230205/zelenskiy-1849844370.html
украина
полтавская область
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, днепропетровская область, владимир путин, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Днепропетровская область, Владимир Путин, Денис Шмыгаль
14:02 05.02.2023 (обновлено: 14:36 05.02.2023)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу