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Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России - РИА Новости, 05.02.2023
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Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России
Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России - РИА Новости, 05.02.2023
Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России
США планируют использовать Польшу, Прибалтийские страны, Болгарию и Румынию в качестве "пушечного мяса" в будущих войнах с Россией, заявил обозреватель портала... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T15:42
2023-02-05T16:36
политика
польша
болгария
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США планируют использовать Польшу, Прибалтийские страны, Болгарию и Румынию в качестве "пушечного мяса" в будущих войнах с Россией, заявил обозреватель портала pogled.info Симеон Миланов.По словам колумниста, Украина будет не последним государством, которое Вашингтон превратит в поле битвы с Москвой. Среди наиболее вероятных противников России в статье упоминается Польша, обладающая демографическим ресурсом из-за своего населения в 38 миллионов человек.Министр обороны восточноевропейской республики уже объявил о создании новой дивизии у границ ОДКБ. Ее оснастят американскими танками "Абрамс" и южнокорейскими К-2, а также польскими "Крабами" и гаубицами К-9. Эти приготовления могут косвенно свидетельствовать о превращении Польши в военный плацдарм США, указал Миланов.Угроза Санкт-Петербургу и Калининграду со стороны входящих в НАТО прибалтийских государств также увеличивает вероятность прокси-войны Соединенных Штатов с Россией на этой территории, предположил автор.По его мнению, нельзя исключать и риска вовлечения Болгарии и Румынии в конфликт с Москвой. В этих странах расположено несколько американских военных баз. Три порта — Варна, Бургас и румынская Констанца — идеальный плацдарм для угрозы Крыму и Одессе.Миланов уверен, что американцы не намерены погибать в случае войны в перечисленных странах — в качестве "пушечного мяса" они привлекут местное население. Он выразил надежду, что болгарское общество и политическая элита обладают достаточной мудростью, чтобы не втягивать республику в смертельное противостояние за интересы Запада.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых территорий в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230202/ukraina-1849258293.html
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политика, польша, болгария, россия, одкб, нато, m1 abrams, румыния
Политика, Польша, Болгария, Россия, ОДКБ, НАТО, M1 Abrams, Румыния
15:42 05.02.2023 (обновлено: 16:36 05.02.2023)
 
Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России

Поглед.инфо: США используют Польшу, Болгарию и Румынию как пушечное мясо против России

CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword / Артиллеристы армии США во время учений в Германии
Артиллеристы армии США во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
CC BY 2.0 / Staff Sgt. Michael Sword /
Артиллеристы армии США во время учений в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США планируют использовать Польшу, Прибалтийские страны, Болгарию и Румынию в качестве "пушечного мяса" в будущих войнах с Россией, заявил обозреватель портала pogled.info Симеон Миланов.
По словам колумниста, Украина будет не последним государством, которое Вашингтон превратит в поле битвы с Москвой. Среди наиболее вероятных противников России в статье упоминается Польша, обладающая демографическим ресурсом из-за своего населения в 38 миллионов человек.
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Министр обороны восточноевропейской республики уже объявил о создании новой дивизии у границ ОДКБ. Ее оснастят американскими танками "Абрамс" и южнокорейскими К-2, а также польскими "Крабами" и гаубицами К-9. Эти приготовления могут косвенно свидетельствовать о превращении Польши в военный плацдарм США, указал Миланов.
Угроза Санкт-Петербургу и Калининграду со стороны входящих в НАТО прибалтийских государств также увеличивает вероятность прокси-войны Соединенных Штатов с Россией на этой территории, предположил автор.
По его мнению, нельзя исключать и риска вовлечения Болгарии и Румынии в конфликт с Москвой. В этих странах расположено несколько американских военных баз. Три порта — Варна, Бургас и румынская Констанца — идеальный плацдарм для угрозы Крыму и Одессе.

"Учитывая тот факт, что обе страны используются в качестве тыла для Украины, а их стратегическое положение представляет угрозу российскому черноморскому побережью, шанс расширения конфликта на Украине на нашу территорию (Болгарию. — Прим. ред.) не мал", — отметил обозреватель.

Миланов уверен, что американцы не намерены погибать в случае войны в перечисленных странах — в качестве "пушечного мяса" они привлекут местное население. Он выразил надежду, что болгарское общество и политическая элита обладают достаточной мудростью, чтобы не втягивать республику в смертельное противостояние за интересы Запада.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых территорий в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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