15:42 05.02.2023 (обновлено: 16:36 05.02.2023)
Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России
Поглед.инфо: США используют Польшу, Болгарию и Румынию как пушечное мясо против России
Артиллеристы армии США во время учений в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США планируют использовать Польшу, Прибалтийские страны, Болгарию и Румынию в качестве "пушечного мяса" в будущих войнах с Россией, заявил обозреватель портала pogled.info Симеон Миланов.
Министр обороны восточноевропейской республики уже объявил о создании новой дивизии у границ ОДКБ. Ее оснастят американскими танками "Абрамс" и южнокорейскими К-2, а также польскими "Крабами" и гаубицами К-9. Эти приготовления могут косвенно свидетельствовать о превращении Польши в военный плацдарм США, указал Миланов.
Угроза Санкт-Петербургу и Калининграду со стороны входящих в НАТО прибалтийских государств также увеличивает вероятность прокси-войны Соединенных Штатов с Россией на этой территории, предположил автор.
"Учитывая тот факт, что обе страны используются в качестве тыла для Украины, а их стратегическое положение представляет угрозу российскому черноморскому побережью, шанс расширения конфликта на Украине на нашу территорию (Болгарию. — Прим. ред.) не мал", — отметил обозреватель.
Миланов уверен, что американцы не намерены погибать в случае войны в перечисленных странах — в качестве "пушечного мяса" они привлекут местное население. Он выразил надежду, что болгарское общество и политическая элита обладают достаточной мудростью, чтобы не втягивать республику в смертельное противостояние за интересы Запада.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых территорий в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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