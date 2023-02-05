https://ria.ru/20230205/ssha-1849860643.html

Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России

Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России - РИА Новости, 05.02.2023

Названы страны, которые США используют как "пушечное мясо" против России

США планируют использовать Польшу, Прибалтийские страны, Болгарию и Румынию в качестве "пушечного мяса" в будущих войнах с Россией, заявил обозреватель портала... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T15:42

2023-02-05T15:42

2023-02-05T16:36

политика

польша

болгария

россия

одкб

нато

m1 abrams

румыния

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США планируют использовать Польшу, Прибалтийские страны, Болгарию и Румынию в качестве "пушечного мяса" в будущих войнах с Россией, заявил обозреватель портала pogled.info Симеон Миланов.По словам колумниста, Украина будет не последним государством, которое Вашингтон превратит в поле битвы с Москвой. Среди наиболее вероятных противников России в статье упоминается Польша, обладающая демографическим ресурсом из-за своего населения в 38 миллионов человек.Министр обороны восточноевропейской республики уже объявил о создании новой дивизии у границ ОДКБ. Ее оснастят американскими танками "Абрамс" и южнокорейскими К-2, а также польскими "Крабами" и гаубицами К-9. Эти приготовления могут косвенно свидетельствовать о превращении Польши в военный плацдарм США, указал Миланов.Угроза Санкт-Петербургу и Калининграду со стороны входящих в НАТО прибалтийских государств также увеличивает вероятность прокси-войны Соединенных Штатов с Россией на этой территории, предположил автор.По его мнению, нельзя исключать и риска вовлечения Болгарии и Румынии в конфликт с Москвой. В этих странах расположено несколько американских военных баз. Три порта — Варна, Бургас и румынская Констанца — идеальный плацдарм для угрозы Крыму и Одессе.Миланов уверен, что американцы не намерены погибать в случае войны в перечисленных странах — в качестве "пушечного мяса" они привлекут местное население. Он выразил надежду, что болгарское общество и политическая элита обладают достаточной мудростью, чтобы не втягивать республику в смертельное противостояние за интересы Запада.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых территорий в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230202/ukraina-1849258293.html

https://ria.ru/20230131/evropa-1848529457.html

польша

болгария

россия

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политика, польша, болгария, россия, одкб, нато, m1 abrams, румыния