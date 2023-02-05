https://ria.ru/20230205/sholts-1849826005.html

Шольц заявил, что Путин не угрожал Германии

Шольц заявил, что Путин не угрожал Германии - РИА Новости, 05.02.2023

Шольц заявил, что Путин не угрожал Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах не угрожал ни ФРГ, ни ему. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:33

2023-02-05T10:33

2023-02-05T10:33

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин в телефонных разговорах не угрожал ни ФРГ, ни ему. "Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии", - заявил Шольц в интервью Bild am Sonntag на вопрос, угрожал ли ему когда-либо президент РФ в ходе телефонных разговоров. Канцлер подчеркнул, что в этих разговорах выражаются предельно разные точки зрения на события на Украине. Шольц отметил, что вместе с союзниками передает Киеву боевые танки, "дабы они могли защищаться", и каждое решение о таких поставках "тщательно взвешивалось", чтобы предотвратить эскалацию. Канцлер на вопрос журналиста, есть ли договоренность с Владимиром Зеленским, что Киев не будет наносить удары по территории РФ с помощью поставленного Западом оружием, ответил, что "существует консенсус". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным, который состоялся незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине. Он заявил, что предупреждал Путина о введении санкций в случае начала военных действий, а также уверял, что Франция и Германия не допустят вступления Украины в НАТО в обозримом будущем. Также бывший премьер-министр заявил, что в разговоре Путин якобы пригрозил ему ракетным ударом. В понедельник руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией "лицом к лицу". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20230203/sholts-1849659727.html

https://ria.ru/20230205/konsensus-1849812030.html

https://ria.ru/20230202/sholts-1849397618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, россия, владимир путин, олаф шольц, сергей лавров, нато