17:56 05.02.2023 (обновлено: 00:18 06.02.2023)
Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией
Евросоюз предупредил Грузию о санкциях при возобновлении авиасообщения с Россией
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Вид на Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию. Его цитирует портал netgazeti.
"Мы знаем о недавних дискуссиях о возможном восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией. <…> Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти ограничительные меры", — говорится в сообщении.
Стано добавил, что Брюссель может пойти на дополнительные шаги в отношении государств, помогающих обходить европейские санкции, наложенные на Россию.
Ранее председатель руководящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. При этом президент республики Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели антироссийские санкции. В частности, Брюссель запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с местными авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских самолетов.
В Москве подчеркнули, что были готовы к любому развитию событий, но предупредили об ответных мерах на все враждебные действия Запада.
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