https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849877440.html

Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией

Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией - РИА Новости, 06.02.2023

Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию. Его... РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-05T17:56

2023-02-05T17:56

2023-02-06T00:18

политика

россия

грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

брюссель

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию. Его цитирует портал netgazeti.Стано добавил, что Брюссель может пойти на дополнительные шаги в отношении государств, помогающих обходить европейские санкции, наложенные на Россию.Ранее председатель руководящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. При этом президент республики Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели антироссийские санкции. В частности, Брюссель запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с местными авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских самолетов.В Москве подчеркнули, что были готовы к любому развитию событий, но предупредили об ответных мерах на все враждебные действия Запада.

https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849809569.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849676801.html

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политика, россия, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, брюссель