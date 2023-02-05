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Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией - РИА Новости, 06.02.2023
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Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией
Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией - РИА Новости, 06.02.2023
Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию. Его... РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-05T17:56
2023-02-06T00:18
политика
россия
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
брюссель
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию. Его цитирует портал netgazeti.Стано добавил, что Брюссель может пойти на дополнительные шаги в отношении государств, помогающих обходить европейские санкции, наложенные на Россию.Ранее председатель руководящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. При этом президент республики Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели антироссийские санкции. В частности, Брюссель запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с местными авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов. Евросоюз, США, Канада и некоторые другие государства закрыли небо для российских самолетов.В Москве подчеркнули, что были готовы к любому развитию событий, но предупредили об ответных мерах на все враждебные действия Запада.
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политика, россия, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, брюссель
Политика, Россия, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Брюссель
17:56 05.02.2023 (обновлено: 00:18 06.02.2023)
 
Грузии пригрозили санкциями в случае восстановления авиасообщения с Россией

Евросоюз предупредил Грузию о санкциях при возобновлении авиасообщения с Россией

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию. Его цитирует портал netgazeti.
"Мы знаем о недавних дискуссиях о возможном восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией. <…> Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти ограничительные меры", — говорится в сообщении.
Стано добавил, что Брюссель может пойти на дополнительные шаги в отношении государств, помогающих обходить европейские санкции, наложенные на Россию.
Ранее председатель руководящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. При этом президент республики Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.
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В Москве подчеркнули, что были готовы к любому развитию событий, но предупредили об ответных мерах на все враждебные действия Запада.
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ПолитикаРоссияГрузияИраклий КобахидзеСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзБрюссель
 
 
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