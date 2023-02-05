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СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России - РИА Новости, 05.02.2023
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СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России
СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России - РИА Новости, 05.02.2023
СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России
Введение ценового потолка на российские нефтепродукты угрожает Германии, об этом говорится в сюжете новостного портала редакционной сети Германии RND. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T06:02
2023-02-05T06:02
германия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Введение ценового потолка на российские нефтепродукты угрожает Германии, об этом говорится в сюжете новостного портала редакционной сети Германии RND.С 5 февраля ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с переходным периодом в 55 дней, одновременно страны Евросоюза и "Большой семерки" установили потолок цен на них.Данный шаг, предупреждает RND, создает угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии. В частности, Томас Паулс из Института немецкой экономики отметил, что дизельное топливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если ЕС больше не будет покупать его у России, топливо придется поставлять издалека, например, из Саудовской Аравии. Вместимость специальных судов ограничена, маршруты длиннее, а перевозки, соответственно, дороже.Кроме того, отмечает RND, в Восточной Германии цены на дизельное топливо выше, что связано со снижением производства на двух восточногерманских НПЗ.Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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германия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, нефть
Германия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Нефть
06:02 05.02.2023
 
СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России

RND: потолок цен на нефтепродукты из России грозит ростом цен на дизельное топливо в ФРГ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Введение ценового потолка на российские нефтепродукты угрожает Германии, об этом говорится в сюжете новостного портала редакционной сети Германии RND.
С 5 февраля ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с переходным периодом в 55 дней, одновременно страны Евросоюза и "Большой семерки" установили потолок цен на них.
Данный шаг, предупреждает RND, создает угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии. В частности, Томас Паулс из Института немецкой экономики отметил, что дизельное топливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если ЕС больше не будет покупать его у России, топливо придется поставлять издалека, например, из Саудовской Аравии. Вместимость специальных судов ограничена, маршруты длиннее, а перевозки, соответственно, дороже.
Кроме того, отмечает RND, в Восточной Германии цены на дизельное топливо выше, что связано со снижением производства на двух восточногерманских НПЗ.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 19:54
Bloomberg назвал "цену отказа" Германии от российского газа
Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.
Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
 
ГерманияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииНефть
 
 
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