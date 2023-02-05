https://ria.ru/20230205/sanktsii-1849809569.html

СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России

СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России - РИА Новости, 05.02.2023

СМИ: Германия столкнулась с проблемой из-за новых санкций против России

Введение ценового потолка на российские нефтепродукты угрожает Германии, об этом говорится в сюжете новостного портала редакционной сети Германии RND. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T06:02

2023-02-05T06:02

2023-02-05T06:02

германия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

нефть

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Введение ценового потолка на российские нефтепродукты угрожает Германии, об этом говорится в сюжете новостного портала редакционной сети Германии RND.С 5 февраля ЕС запретил импорт российских нефтепродуктов с переходным периодом в 55 дней, одновременно страны Евросоюза и "Большой семерки" установили потолок цен на них.Данный шаг, предупреждает RND, создает угрозу роста цен на дизельное топливо в Германии. В частности, Томас Паулс из Института немецкой экономики отметил, что дизельное топливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если ЕС больше не будет покупать его у России, топливо придется поставлять издалека, например, из Саудовской Аравии. Вместимость специальных судов ограничена, маршруты длиннее, а перевозки, соответственно, дороже.Кроме того, отмечает RND, в Восточной Германии цены на дизельное топливо выше, что связано со снижением производства на двух восточногерманских НПЗ.Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20230122/germaniya-1846639710.html

германия

россия

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германия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, нефть