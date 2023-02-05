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Профессор из Сирии объяснил, что значат сказанные в Волгограде слова Путина - РИА Новости, 05.02.2023
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Профессор из Сирии объяснил, что значат сказанные в Волгограде слова Путина
Профессор из Сирии объяснил, что значат сказанные в Волгограде слова Путина - РИА Новости, 05.02.2023
Профессор из Сирии объяснил, что значат сказанные в Волгограде слова Путина
Заявление президента России Владимира Путина, сделанное в Волгограде, является четким сигналом, что у России есть самое современное оружие, способное ударить в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T01:37
2023-02-05T03:52
россия
волгоград
европа
владимир путин
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ДАМАСК, 5 фев - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина, сделанное в Волгограде, является четким сигналом, что у России есть самое современное оружие, способное ударить в любом направлении по Европе или за ее пределами, заявил РИА Новости сирийский эксперт, профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла. Ранее Путин заявил, что те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, не понимают, что "современная война с Россией будет для них совсем другой". Российский лидер в четверг подчеркнул, что РФ свои танки к границам западных стран не посылает, но у Москвы "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится". "Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами", - считает Абу Абдалла. По его мнению, Запад должен понимать, что никакого компромисса нет, и Россия готова к использованию всех видов вооружений и всем доступным вариантам, если Запад перейдет "красные линии". Что касается нового вооружения, которое Запад собирается поставить Киеву, Абу Абдалла выразил мнение, что оно "не изменит уравнение". "В любом случае это оружие не изменит намеченные цели России в специальной операции и не отложит план", - добавил сирийский эксперт.
https://ria.ru/20230203/strategiya-1849561405.html
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россия, волгоград, европа, владимир путин
Россия, Волгоград, Европа, Владимир Путин
01:37 05.02.2023 (обновлено: 03:52 05.02.2023)
 
Профессор из Сирии объяснил, что значат сказанные в Волгограде слова Путина

Профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что у России есть самое современное оружие

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме Сталинградская битва - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва". Архивное фото
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ДАМАСК, 5 фев - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина, сделанное в Волгограде, является четким сигналом, что у России есть самое современное оружие, способное ударить в любом направлении по Европе или за ее пределами, заявил РИА Новости сирийский эксперт, профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла.
Ранее Путин заявил, что те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, не понимают, что "современная война с Россией будет для них совсем другой". Российский лидер в четверг подчеркнул, что РФ свои танки к границам западных стран не посылает, но у Москвы "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".
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"Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Слова президента Путина представляют собой четкое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесет удар по любой стороне в Европе или за ее пределами", - считает Абу Абдалла.
По его мнению, Запад должен понимать, что никакого компромисса нет, и Россия готова к использованию всех видов вооружений и всем доступным вариантам, если Запад перейдет "красные линии".
Что касается нового вооружения, которое Запад собирается поставить Киеву, Абу Абдалла выразил мнение, что оно "не изменит уравнение".
"В любом случае это оружие не изменит намеченные цели России в специальной операции и не отложит план", - добавил сирийский эксперт.
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РоссияВолгоградЕвропаВладимир Путин
 
 
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