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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Волноваху

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Волноваху - РИА Новости, 05.02.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Волноваху

Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Горловке и Волновахе, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T20:19

2023-02-05T20:19

2023-02-05T20:19

специальная военная операция на украине

в мире

волноваха

горловка

ясиноватая

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Горловке и Волновахе, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ведомство сообщило, что в 18.00 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Волноваха, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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горловка

ясиноватая

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, волноваха, горловка, ясиноватая, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины