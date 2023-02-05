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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Волноваху - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Волноваху
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Волноваху - РИА Новости, 05.02.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Волноваху
Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Горловке и Волновахе, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:19
2023-02-05T20:19
специальная военная операция на украине
в мире
волноваха
горловка
ясиноватая
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Горловке и Волновахе, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, ведомство сообщило, что в 18.00 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Волноваха, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров. Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
волноваха
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в мире, волноваха, горловка, ясиноватая, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волноваха, Горловка, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
20:19 05.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Горловку и Волноваху

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 17 снарядов по Ясиноватой, Горловке, Волновахе

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкОкно здания, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ
Окно здания, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Окно здания, получившего повреждения в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, Горловке и Волновахе, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Романовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

Кроме того, ведомство сообщило, что в 18.00 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Волноваха, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Волноваха - стратегически важный райцентр к югу от Донецка. Он находится приблизительно в 50 километрах от столицы ДНР. Автомобильный и железнодорожный маршрут из Донецка в Мариуполь проходит через Волноваху.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
"Это чудовищное преступление": атака ВСУ на больницу в Новоайдаре
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
1 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
2 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

У здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
3 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
4 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

Кошка в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
5 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
6 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

Табличка на здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
7 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

Упаковки с лекарствами в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
8 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР
9 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

Коробка с одеждой в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
10 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанк

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
11 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS
12 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
2 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
8 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахаГорловкаЯсиноватаяСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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