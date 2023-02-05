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Эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе, считают в Совфеде - РИА Новости, 05.02.2023
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Эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе, считают в Совфеде
Эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе, считают в Совфеде - РИА Новости, 05.02.2023
Эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе, считают в Совфеде
Российская экономика подготовилась к западным ограничениям на поставку нефтепродуктов, появляются новые рынки сбыта, при этом европейцам придется покупать... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:41
2023-02-05T14:41
экономика
цены на нефть
европа
россия
иван абрамов
евросоюз
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская экономика подготовилась к западным ограничениям на поставку нефтепродуктов, появляются новые рынки сбыта, при этом европейцам придется покупать российское топливо через третьи руки и дороже, заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Топливные санкции западных стран против России вступают в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступают на два месяца позже, с 5 февраля. "Для России это не новость, мы перестроили свои возможные логистические цепочки, экономику (в этой сфере)", - сказал Абрамов агентству в воскресенье. По его словам, прежде всего эти меры приведут к тому, что энергоресурсы для Европы подорожают и это повлечет за собой рост цен на товары первой необходимости, услуги. "Альтернативы нефти и газу на сегодняшний день нет, европейцы будут вынуждены закупать наши нефтепродукты через третьи страны по более высокой цене", - отметил парламентарий. Абрамов подчеркнул, что мир - глобальный, "мы находим новые рынки сбыта".
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экономика, цены на нефть, европа, россия, иван абрамов, евросоюз, совет федерации рф
Экономика, Цены на нефть, Европа, Россия, Иван Абрамов, Евросоюз, Совет Федерации РФ
14:41 05.02.2023
 
Эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе, считают в Совфеде

Сенатор Абрамов: Европе придется покупать российское топливо через третьи руки и дороже

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская экономика подготовилась к западным ограничениям на поставку нефтепродуктов, появляются новые рынки сбыта, при этом европейцам придется покупать российское топливо через третьи руки и дороже, заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.
Топливные санкции западных стран против России вступают в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступают на два месяца позже, с 5 февраля.
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"Для России это не новость, мы перестроили свои возможные логистические цепочки, экономику (в этой сфере)", - сказал Абрамов агентству в воскресенье.
По его словам, прежде всего эти меры приведут к тому, что энергоресурсы для Европы подорожают и это повлечет за собой рост цен на товары первой необходимости, услуги.
"Альтернативы нефти и газу на сегодняшний день нет, европейцы будут вынуждены закупать наши нефтепродукты через третьи страны по более высокой цене", - отметил парламентарий.
Абрамов подчеркнул, что мир - глобальный, "мы находим новые рынки сбыта".
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаРоссияИван АбрамовЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
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