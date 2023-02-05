https://ria.ru/20230205/nefteprodukty-1849853465.html

Эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе, считают в Совфеде

Эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе, считают в Совфеде - РИА Новости, 05.02.2023

Эмбарго на российское топливо дорого обойдется Европе, считают в Совфеде

Российская экономика подготовилась к западным ограничениям на поставку нефтепродуктов, появляются новые рынки сбыта, при этом европейцам придется покупать... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T14:41

2023-02-05T14:41

2023-02-05T14:41

экономика

цены на нефть

европа

россия

иван абрамов

евросоюз

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская экономика подготовилась к западным ограничениям на поставку нефтепродуктов, появляются новые рынки сбыта, при этом европейцам придется покупать российское топливо через третьи руки и дороже, заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Топливные санкции западных стран против России вступают в силу с 5 февраля: Евросоюз запрещает импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" устанавливают потолок цен на них. Решение ЕС ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступают на два месяца позже, с 5 февраля. "Для России это не новость, мы перестроили свои возможные логистические цепочки, экономику (в этой сфере)", - сказал Абрамов агентству в воскресенье. По его словам, прежде всего эти меры приведут к тому, что энергоресурсы для Европы подорожают и это повлечет за собой рост цен на товары первой необходимости, услуги. "Альтернативы нефти и газу на сегодняшний день нет, европейцы будут вынуждены закупать наши нефтепродукты через третьи страны по более высокой цене", - отметил парламентарий. Абрамов подчеркнул, что мир - глобальный, "мы находим новые рынки сбыта".

https://ria.ru/20221223/neft-1840758898.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849485925.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, европа, россия, иван абрамов, евросоюз, совет федерации рф