https://ria.ru/20230205/naemnik-1849813643.html

Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол

Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 05.02.2023

Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол

Датские наемники "засветились" в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в стране Владимир Барбин. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T08:08

2023-02-05T08:08

2023-02-05T08:35

в мире

украина

копенгаген

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Датские наемники "засветились" в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в стране Владимир Барбин.В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе ВСУ действовало 1-3 тысячи иностранных наемников.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230204/evropa-1849666237.html

украина

копенгаген

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, копенгаген, россия