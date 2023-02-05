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Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 05.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230205/naemnik-1849813643.html
Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол
Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол - РИА Новости, 05.02.2023
Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол
Датские наемники "засветились" в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в стране Владимир Барбин. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T08:08
2023-02-05T08:35
в мире
украина
копенгаген
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Датские наемники "засветились" в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в стране Владимир Барбин.В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе ВСУ действовало 1-3 тысячи иностранных наемников.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, украина, копенгаген, россия
В мире, Украина, Копенгаген, Россия, Специальная военная операция на Украине
08:08 05.02.2023 (обновлено: 08:35 05.02.2023)
 
Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол

Российский посол Барбин: датские наемники "засветились" в конфликте на Украине

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Датские наемники "засветились" в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в стране Владимир Барбин.
"Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства", — указал он.
В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе ВСУ действовало 1-3 тысячи иностранных наемников.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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