08:08 05.02.2023 (обновлено: 08:35 05.02.2023)
Датские наемники участвуют в конфликте на Украине, заявил российский посол
Российский посол Барбин: датские наемники "засветились" в конфликте на Украине
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в Артемовске
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Датские наемники "засветились" в конфликте на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол России в стране Владимир Барбин.
"Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства", — указал он.
В начале ноября 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. По ее словам, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
По оценкам западных СМИ, по состоянию на январь в составе ВСУ действовало 1-3 тысячи иностранных наемников.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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