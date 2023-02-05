https://ria.ru/20230205/barbin-1849469587.html

Владимир Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине

Владимир Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.02.2023

Владимир Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине

Отношения России и Дании отброшены назад в условиях, когда Копенгаген делает ставку на военное поражение Москвы в конфликте на Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T11:00

2023-02-05T11:00

2023-02-05T11:06

интервью

дания

россия

владимир барбин

арктический совет

северный поток

евросоюз

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Отношения России и Дании отброшены назад в условиях, когда Копенгаген делает ставку на военное поражение Москвы в конфликте на Украине, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной посол РФ в королевстве Владимир Барбин. В преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника – он рассказал о том, с какими вызовами и проблемами сталкиваются сегодня российские дипломаты, работающие в Копенгагене, возможно ли в будущем восстановление двустороннего диалога с Данией, как проходит расследование диверсий на "Северных потоках", и с какими странами Россия взаимодействует в Арктике.– Вы занимаете пост посла России в Дании уже пять лет. Как бы вы описали этот период с точки зрения изменения реалий работы, насколько тяжело сейчас возглавлять российскую дипмиссию в стране, проводящей откровенно недружественный курс? На ваш взгляд, какие проблемы во взаимоотношениях России и Дании все-таки удалось решить дипломатическим путем?– В 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. В частности, вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток 2".Сегодня наши отношения отброшены назад. В условиях, когда Дания делает ставку на военное поражение России в конфликте с Украиной, основы для диалога и тем более сотрудничества не существует. Только после отказа Копенгагена от враждебной политики и враждебных действий в отношении России можно будет рассуждать о перспективах восстановления нормальных отношений между нашими странами.– В декабре 2022 года в Дании сформировали новое коалиционное центристское правительство. Можно ли ожидать ужесточения недружественной политики в отношении Москвы? Есть ли еще перспективы и потенциал для развития отношений России и Дании? Насколько объективно, на ваш взгляд, сегодня в Копенгагене освещаются действия России на Украине в информационном пространстве?– Ожидать изменений к лучшему в развитии двусторонних отношений от нового правительства Дании не приходится. Расширяется военная поддержка киевскому режиму. Недавно принято решение об отправке на Украину 19 самоходных артиллерийских установок французского производства "Цезарь".Объективности в освещении событий на Украине нет. Против нашей страны развязана информационная война. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается. Если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются.– Поддерживаете ли вы контакты с правительством Дании, с политическими партиями, в том числе оппозиционными, и представителями крупного бизнеса? Может ли в нынешних политических реалиях в целом быть инициирован такой диалог?– Контакты с датскими официальными лицами крайне ограничены. Представители политических партий и крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться остракизму.– Расследованием на Северных потоках занимаются Дания, Германия и Швеция. Владеете ли вы информацией о новых данных по инциденту? Информирует ли вас правительство Дании о том, как проходит расследование? Почему спустя почти три месяца расследования власти Дании и Германии хранят молчание о деталях диверсии на "Северных потоках?"– Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов.Сегодня повсеместно признается, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены. Однако для подготовки таких диверсий требуются время и непосредственное присутствие в районе проведения диверсий, которые были осуществлены в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Российская сторона – в отличие от других – до совершения подрыва газопроводов не имела разрешений на проведение там каких-либо подводных работ или исследований.– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в посольство Украины в Дании отправили пакет с подозрительным содержимым. После этого никаких деталей по содержимому пакета и его отправителе оглашено не было. Как вы думаете, данный инцидент может быть неудачной провокацией с целью обвинить Россию? Не доставляли ли в российское посольство подобные сомнительные посылки? Не приходили ли на адрес российской дипмиссии письма с угрозами?– Устанавливать виновных и мотивы в провокационных и опасных действиях в отношении дипломатических представительств Украины должны правоохранительные органы.Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями. Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке. Нередки и случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом. Дания не является в этом контексте исключением.– Дания и ряд других европейских стран взяли на себя финансирование и производство 16 гаубиц Zuzana 2 для ВСУ, выделив для этого 92 миллиона евро, тем самым выступая на стороне Украины. Не считаете ли вы, что действия Копенгагена переводят вовлеченность Дании в конфликт на новый уровень? Есть ли данные у РФ о возможном участии наемников из Дании в военных действиях? Считаете ли вы целесообразным, что в этих условиях Россия продолжает поставлять Дании нефть и нефтепродукты, металлы, древесину?– Безусловно, по мере расширения военной поддержки киевскому режиму Дания все глубже втягивается в конфликт. На Украине "засветились" и датские наемники. Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства.В условиях антироссийского курса Дании взаимная торговля стремительно сокращается. Этот процесс происходит безотносительно того, что на поставки российских энергоносителей, леса и металлов распространяются санкции ЕС.– В июне стало известно, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Поменялась ли позиция Копенгагена спустя почти полгода после последнего заявления?– Дания стремится содействовать сближению ЕС и Украины. В каких это будет форматах, говорить преждевременно. Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Киева.– Работа Арктического совета была приостановлена в свете событий на Украине. Дания в числе других стран Европы и Запада объявила о намерении ограниченно возобновить работу в совете – в рамках проектов, которые не предполагают участия России. Ставит ли этот шаг окончательно крест на возможности перезапуска в будущем Арктического совета? Не приведут ли шаги Дании и других стран в рамках совета, направленные против России, к повышению напряженности в регионе?– Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны. Они ведут к его фрагментации, способствуют нагнетанию конфронтационных настроений и подрывают авторитет Арктического совета. Невозможно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, являющейся крупнейшей арктической державой.– Ранее вы говорили, что РФ будет укреплять диалог и продвигать совместные проекты с внерегиональными государствами, которые заинтересованы взаимодействовать с нашей страной в Арктике. С какими странами Россия планирует сотрудничать в Арктике? Какие проекты находятся уже в активной стадии реализации?– Россия успешно взаимодействует в Арктике с Индией по проекту "Восток ойл", с Китаем – по проектам СПГ и в развитии перевозок по Северному морскому пути. Интерес к сотрудничеству с нашей страной среди неарктических государств растет.

https://ria.ru/20230202/sholts-1849384348.html

https://ria.ru/20230131/daniya-1848549100.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230111/es-nato-1844218552.html

https://ria.ru/20230128/tanki-1848045066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, дания, россия, владимир барбин, арктический совет, северный поток, евросоюз