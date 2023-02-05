Рейтинг@Mail.ru
Владимир Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/barbin-1849469587.html
Владимир Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине
Владимир Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.02.2023
Владимир Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине
Отношения России и Дании отброшены назад в условиях, когда Копенгаген делает ставку на военное поражение Москвы в конфликте на Украине, заявил в интервью... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T11:00
2023-02-05T11:06
интервью
дания
россия
владимир барбин
арктический совет
северный поток
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154786/75/1547867556_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_69bf1c2d940269ae3526ddf1bc1f6ade.jpg
Отношения России и Дании отброшены назад в условиях, когда Копенгаген делает ставку на военное поражение Москвы в конфликте на Украине, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной посол РФ в королевстве Владимир Барбин. В преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника – он рассказал о том, с какими вызовами и проблемами сталкиваются сегодня российские дипломаты, работающие в Копенгагене, возможно ли в будущем восстановление двустороннего диалога с Данией, как проходит расследование диверсий на "Северных потоках", и с какими странами Россия взаимодействует в Арктике.– Вы занимаете пост посла России в Дании уже пять лет. Как бы вы описали этот период с точки зрения изменения реалий работы, насколько тяжело сейчас возглавлять российскую дипмиссию в стране, проводящей откровенно недружественный курс? На ваш взгляд, какие проблемы во взаимоотношениях России и Дании все-таки удалось решить дипломатическим путем?– В 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. В частности, вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток 2".Сегодня наши отношения отброшены назад. В условиях, когда Дания делает ставку на военное поражение России в конфликте с Украиной, основы для диалога и тем более сотрудничества не существует. Только после отказа Копенгагена от враждебной политики и враждебных действий в отношении России можно будет рассуждать о перспективах восстановления нормальных отношений между нашими странами.– В декабре 2022 года в Дании сформировали новое коалиционное центристское правительство. Можно ли ожидать ужесточения недружественной политики в отношении Москвы? Есть ли еще перспективы и потенциал для развития отношений России и Дании? Насколько объективно, на ваш взгляд, сегодня в Копенгагене освещаются действия России на Украине в информационном пространстве?– Ожидать изменений к лучшему в развитии двусторонних отношений от нового правительства Дании не приходится. Расширяется военная поддержка киевскому режиму. Недавно принято решение об отправке на Украину 19 самоходных артиллерийских установок французского производства "Цезарь".Объективности в освещении событий на Украине нет. Против нашей страны развязана информационная война. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается. Если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются.– Поддерживаете ли вы контакты с правительством Дании, с политическими партиями, в том числе оппозиционными, и представителями крупного бизнеса? Может ли в нынешних политических реалиях в целом быть инициирован такой диалог?– Контакты с датскими официальными лицами крайне ограничены. Представители политических партий и крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться остракизму.– Расследованием на Северных потоках занимаются Дания, Германия и Швеция. Владеете ли вы информацией о новых данных по инциденту? Информирует ли вас правительство Дании о том, как проходит расследование? Почему спустя почти три месяца расследования власти Дании и Германии хранят молчание о деталях диверсии на "Северных потоках?"– Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов.Сегодня повсеместно признается, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены. Однако для подготовки таких диверсий требуются время и непосредственное присутствие в районе проведения диверсий, которые были осуществлены в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Российская сторона – в отличие от других – до совершения подрыва газопроводов не имела разрешений на проведение там каких-либо подводных работ или исследований.– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в посольство Украины в Дании отправили пакет с подозрительным содержимым. После этого никаких деталей по содержимому пакета и его отправителе оглашено не было. Как вы думаете, данный инцидент может быть неудачной провокацией с целью обвинить Россию? Не доставляли ли в российское посольство подобные сомнительные посылки? Не приходили ли на адрес российской дипмиссии письма с угрозами?– Устанавливать виновных и мотивы в провокационных и опасных действиях в отношении дипломатических представительств Украины должны правоохранительные органы.Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями. Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке. Нередки и случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом. Дания не является в этом контексте исключением.– Дания и ряд других европейских стран взяли на себя финансирование и производство 16 гаубиц Zuzana 2 для ВСУ, выделив для этого 92 миллиона евро, тем самым выступая на стороне Украины. Не считаете ли вы, что действия Копенгагена переводят вовлеченность Дании в конфликт на новый уровень? Есть ли данные у РФ о возможном участии наемников из Дании в военных действиях? Считаете ли вы целесообразным, что в этих условиях Россия продолжает поставлять Дании нефть и нефтепродукты, металлы, древесину?– Безусловно, по мере расширения военной поддержки киевскому режиму Дания все глубже втягивается в конфликт. На Украине "засветились" и датские наемники. Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства.В условиях антироссийского курса Дании взаимная торговля стремительно сокращается. Этот процесс происходит безотносительно того, что на поставки российских энергоносителей, леса и металлов распространяются санкции ЕС.– В июне стало известно, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Поменялась ли позиция Копенгагена спустя почти полгода после последнего заявления?– Дания стремится содействовать сближению ЕС и Украины. В каких это будет форматах, говорить преждевременно. Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Киева.– Работа Арктического совета была приостановлена в свете событий на Украине. Дания в числе других стран Европы и Запада объявила о намерении ограниченно возобновить работу в совете – в рамках проектов, которые не предполагают участия России. Ставит ли этот шаг окончательно крест на возможности перезапуска в будущем Арктического совета? Не приведут ли шаги Дании и других стран в рамках совета, направленные против России, к повышению напряженности в регионе?– Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны. Они ведут к его фрагментации, способствуют нагнетанию конфронтационных настроений и подрывают авторитет Арктического совета. Невозможно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, являющейся крупнейшей арктической державой.– Ранее вы говорили, что РФ будет укреплять диалог и продвигать совместные проекты с внерегиональными государствами, которые заинтересованы взаимодействовать с нашей страной в Арктике. С какими странами Россия планирует сотрудничать в Арктике? Какие проекты находятся уже в активной стадии реализации?– Россия успешно взаимодействует в Арктике с Индией по проекту "Восток ойл", с Китаем – по проектам СПГ и в развитии перевозок по Северному морскому пути. Интерес к сотрудничеству с нашей страной среди неарктических государств растет.
https://ria.ru/20230202/sholts-1849384348.html
https://ria.ru/20230131/daniya-1848549100.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/es-nato-1844218552.html
https://ria.ru/20230128/tanki-1848045066.html
дания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154786/75/1547867556_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28a5cdc9e548e42742d33d4480c93751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
интервью, дания, россия, владимир барбин, арктический совет, северный поток, евросоюз
Интервью, Дания, Россия, Владимир Барбин, Арктический совет, Северный поток, Евросоюз
11:00 05.02.2023 (обновлено: 11:06 05.02.2023)
 

Владимир Барбин: Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкПосол МИД России Владимир Барбин
Посол МИД России Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Посол МИД России Владимир Барбин
Читать ria.ru в
Отношения России и Дании отброшены назад в условиях, когда Копенгаген делает ставку на военное поражение Москвы в конфликте на Украине, заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной посол РФ в королевстве Владимир Барбин. В преддверии профессионального праздника – Дня дипломатического работника – он рассказал о том, с какими вызовами и проблемами сталкиваются сегодня российские дипломаты, работающие в Копенгагене, возможно ли в будущем восстановление двустороннего диалога с Данией, как проходит расследование диверсий на "Северных потоках", и с какими странами Россия взаимодействует в Арктике.
– Вы занимаете пост посла России в Дании уже пять лет. Как бы вы описали этот период с точки зрения изменения реалий работы, насколько тяжело сейчас возглавлять российскую дипмиссию в стране, проводящей откровенно недружественный курс? На ваш взгляд, какие проблемы во взаимоотношениях России и Дании все-таки удалось решить дипломатическим путем?
– В 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. В частности, вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток 2".
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток — 1 и Северный поток — 2
2 февраля, 21:28
Шольц отказался спекулировать на тему виновных в ЧП на "Северных потоках"
Сегодня наши отношения отброшены назад. В условиях, когда Дания делает ставку на военное поражение России в конфликте с Украиной, основы для диалога и тем более сотрудничества не существует. Только после отказа Копенгагена от враждебной политики и враждебных действий в отношении России можно будет рассуждать о перспективах восстановления нормальных отношений между нашими странами.
– В декабре 2022 года в Дании сформировали новое коалиционное центристское правительство. Можно ли ожидать ужесточения недружественной политики в отношении Москвы? Есть ли еще перспективы и потенциал для развития отношений России и Дании? Насколько объективно, на ваш взгляд, сегодня в Копенгагене освещаются действия России на Украине в информационном пространстве?
– Ожидать изменений к лучшему в развитии двусторонних отношений от нового правительства Дании не приходится. Расширяется военная поддержка киевскому режиму. Недавно принято решение об отправке на Украину 19 самоходных артиллерийских установок французского производства "Цезарь".
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 00:02Специальная военная операция на Украине
Дания передаст Украине 19 новых артиллерийских систем
Объективности в освещении событий на Украине нет. Против нашей страны развязана информационная война. Инакомыслие в датском публичном пространстве не допускается. Если и пробиваются его ростки, то они энергично выкорчевываются.
– Поддерживаете ли вы контакты с правительством Дании, с политическими партиями, в том числе оппозиционными, и представителями крупного бизнеса? Может ли в нынешних политических реалиях в целом быть инициирован такой диалог?
– Контакты с датскими официальными лицами крайне ограничены. Представители политических партий и крупного бизнеса воздерживаются от общения с российскими дипломатами, опасаясь подвергнуться остракизму.
– Расследованием на Северных потоках занимаются Дания, Германия и Швеция. Владеете ли вы информацией о новых данных по инциденту? Информирует ли вас правительство Дании о том, как проходит расследование? Почему спустя почти три месяца расследования власти Дании и Германии хранят молчание о деталях диверсии на "Северных потоках?"
– Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов.
Сегодня повсеместно признается, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены. Однако для подготовки таких диверсий требуются время и непосредственное присутствие в районе проведения диверсий, которые были осуществлены в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Российская сторона – в отличие от других – до совершения подрыва газопроводов не имела разрешений на проведение там каких-либо подводных работ или исследований.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 18:23Сказано в эфире
Как они вывернутся? ЕС и НАТО собрались делать выводы из ЧП на "Севпотоках"
– Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в посольство Украины в Дании отправили пакет с подозрительным содержимым. После этого никаких деталей по содержимому пакета и его отправителе оглашено не было. Как вы думаете, данный инцидент может быть неудачной провокацией с целью обвинить Россию? Не доставляли ли в российское посольство подобные сомнительные посылки? Не приходили ли на адрес российской дипмиссии письма с угрозами?
– Устанавливать виновных и мотивы в провокационных и опасных действиях в отношении дипломатических представительств Украины должны правоохранительные органы.
Российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями. Это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке. Нередки и случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом. Дания не является в этом контексте исключением.
– Дания и ряд других европейских стран взяли на себя финансирование и производство 16 гаубиц Zuzana 2 для ВСУ, выделив для этого 92 миллиона евро, тем самым выступая на стороне Украины. Не считаете ли вы, что действия Копенгагена переводят вовлеченность Дании в конфликт на новый уровень? Есть ли данные у РФ о возможном участии наемников из Дании в военных действиях? Считаете ли вы целесообразным, что в этих условиях Россия продолжает поставлять Дании нефть и нефтепродукты, металлы, древесину?
– Безусловно, по мере расширения военной поддержки киевскому режиму Дания все глубже втягивается в конфликт. На Украине "засветились" и датские наемники. Правительство Дании не препятствовало их вербовке посольством Украины в Копенгагене, хотя такая деятельность противоречит статусу дипломатического представительства.
В условиях антироссийского курса Дании взаимная торговля стремительно сокращается. Этот процесс происходит безотносительно того, что на поставки российских энергоносителей, леса и металлов распространяются санкции ЕС.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 04:05Специальная военная операция на Украине
В Дании объяснили, почему западные танки не спасут ВСУ
– В июне стало известно, что Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Поменялась ли позиция Копенгагена спустя почти полгода после последнего заявления?
– Дания стремится содействовать сближению ЕС и Украины. В каких это будет форматах, говорить преждевременно. Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Киева.
– Работа Арктического совета была приостановлена в свете событий на Украине. Дания в числе других стран Европы и Запада объявила о намерении ограниченно возобновить работу в совете – в рамках проектов, которые не предполагают участия России. Ставит ли этот шаг окончательно крест на возможности перезапуска в будущем Арктического совета? Не приведут ли шаги Дании и других стран в рамках совета, направленные против России, к повышению напряженности в регионе?
– Попытки отодвинуть Россию в сторону в развитии международного сотрудничества в Арктике контрпродуктивны. Они ведут к его фрагментации, способствуют нагнетанию конфронтационных настроений и подрывают авторитет Арктического совета. Невозможно обеспечить устойчивое развитие Арктики без России, являющейся крупнейшей арктической державой.
– Ранее вы говорили, что РФ будет укреплять диалог и продвигать совместные проекты с внерегиональными государствами, которые заинтересованы взаимодействовать с нашей страной в Арктике. С какими странами Россия планирует сотрудничать в Арктике? Какие проекты находятся уже в активной стадии реализации?
– Россия успешно взаимодействует в Арктике с Индией по проекту "Восток ойл", с Китаем – по проектам СПГ и в развитии перевозок по Северному морскому пути. Интерес к сотрудничеству с нашей страной среди неарктических государств растет.
 
ИнтервьюДанияРоссияВладимир БарбинАрктический советСеверный потокЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала