https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849905941.html
Турция примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле
Турция примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле - РИА Новости, 05.02.2023
Турция примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет необходимые меры по факту закрытия консульств рядом европейских стран в Стамбуле на заседании кабмина в РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:57
2023-02-05T22:57
2023-02-05T22:57
в мире
стамбул
турция
швеция
сулейман сойлу
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:717:2048:1869_1920x0_80_0_0_7e41b3c89ec3075bae92b167b186edc2.jpg
АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет необходимые меры по факту закрытия консульств рядом европейских стран в Стамбуле на заседании кабмина в понедельник. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже телеканал TRT передал, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась. "Все они в настоящее время играют на время. Наш МИД вызвал их всех и поставил ультиматум. В понедельник у нас заседание кабинета министров, и мы примем необходимые решения", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Айдын.
https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849872589.html
стамбул
турция
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792818752_0:525:2048:2061_1920x0_80_0_0_2c0e5c12597c3dc4f4a2afec93b6da99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, швеция, сулейман сойлу, реджеп тайип эрдоган
В мире, Стамбул, Турция, Швеция, Сулейман Сойлу, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле
Эрдоган: правительство Турции примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле