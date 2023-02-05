https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849905941.html

Турция примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле

Турция примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле - РИА Новости, 05.02.2023

Турция примет решения по странам, закрывшим консульства в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет необходимые меры по факту закрытия консульств рядом европейских стран в Стамбуле на заседании кабмина в РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T22:57

2023-02-05T22:57

2023-02-05T22:57

в мире

стамбул

турция

швеция

сулейман сойлу

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет необходимые меры по факту закрытия консульств рядом европейских стран в Стамбуле на заседании кабмина в понедельник. Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже телеканал TRT передал, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась. "Все они в настоящее время играют на время. Наш МИД вызвал их всех и поставил ультиматум. В понедельник у нас заседание кабинета министров, и мы примем необходимые решения", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Айдын.

https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849872589.html

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Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, швеция, сулейман сойлу, реджеп тайип эрдоган