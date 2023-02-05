https://ria.ru/20230205/kamchatka-1849807815.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 05.02.2023

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T04:45

2023-02-05T04:45

2023-02-05T04:52

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.Толчок произошёл в 13.14 по местному времени (4.14 мск) в 41 километре от посёлка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 33 километра.

https://ria.ru/20230131/zemletryasenie-1848641148.html

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2023

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российская академия наук