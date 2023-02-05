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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 05.02.2023
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 05.02.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T04:45
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российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.Толчок произошёл в 13.14 по местному времени (4.14 мск) в 41 километре от посёлка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 33 километра.
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российская академия наук
Российская академия наук
04:45 05.02.2023 (обновлено: 04:52 05.02.2023)
 
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

Ученые зафиксировали землятресение у берегов Камчатки магнитудой 5,6

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкАвачинская бухта у побережья полуострова Камчатка
Авачинская бухта у побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Авачинская бухта у побережья полуострова Камчатка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН.
Толчок произошёл в 13.14 по местному времени (4.14 мск) в 41 километре от посёлка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 33 километра.
Сахалин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 12:48
На Сахалине произошло землетрясение
 
Российская академия наук
 
 
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