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Боррель обвинил Иран в усложнении достижения ядерного соглашения - РИА Новости, 05.02.2023
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Боррель обвинил Иран в усложнении достижения ядерного соглашения
Боррель обвинил Иран в усложнении достижения ядерного соглашения - РИА Новости, 05.02.2023
Боррель обвинил Иран в усложнении достижения ядерного соглашения
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по Совместному... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T14:25
2023-02-05T14:25
в мире
иран
жозеп боррель
хосейн амир абдоллахиан
евросоюз
сша
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Несмотря на то, что все шло хорошо, (США) вышли из соглашения... В дальнейшем Иран занял позицию, которая сильно затрудняет достижение соглашений любого характера. Подавление внутренних движений, особенно женских, применение смертной казни, поставки оружия России - хотя они отрицают, что делают это, но существует довольно много доказательств этого - создали условия, в которых ядерное соглашение становится сложнее", - заявил Боррель в интервью испанской газете Pais. Глава европейской дипломатии отметил, что сейчас совместный всеобъемлющий план действий заморожен. "Я должен попытаться сохранить его", - добавил он. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза. Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
https://ria.ru/20230204/ssha-1849683046.html
https://ria.ru/20230202/pomosch-1849202136.html
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в мире, иран, жозеп боррель, хосейн амир абдоллахиан, евросоюз, сша
В мире, Иран, Жозеп Боррель, Хосейн Амир Абдоллахиан, Евросоюз, США
14:25 05.02.2023
 
Боррель обвинил Иран в усложнении достижения ядерного соглашения

Боррель обвинил Иран в усложнении возможности достижения соглашения по ядерной сделке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что позиция Ирана по некоторым вопросам усложняет возможность достижения соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Несмотря на то, что все шло хорошо, (США) вышли из соглашения... В дальнейшем Иран занял позицию, которая сильно затрудняет достижение соглашений любого характера. Подавление внутренних движений, особенно женских, применение смертной казни, поставки оружия России - хотя они отрицают, что делают это, но существует довольно много доказательств этого - создали условия, в которых ядерное соглашение становится сложнее", - заявил Боррель в интервью испанской газете Pais.
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Глава европейской дипломатии отметил, что сейчас совместный всеобъемлющий план действий заморожен. "Я должен попытаться сохранить его", - добавил он.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза. Министр иностранных дел Ирана называл информацию о поставках ракет в Россию "полностью ложной". В Кремле также отмечали, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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В миреИранЖозеп БоррельХосейн Амир АбдоллахианЕвросоюзСША
 
 
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