https://ria.ru/20230205/irak-1849903471.html

В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак

В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак - РИА Новости, 05.02.2023

В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает визит в Багдад, где будет принят президентом и премьер-министром Ирака Абдельлатифом Рашидом и Мухаммедом... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T22:27

2023-02-05T22:27

2023-02-05T22:38

россия

ирак

в мире

сергей лавров

фуад хусейн

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает визит в Багдад, где будет принят президентом и премьер-министром Ирака Абдельлатифом Рашидом и Мухаммедом Судани, сообщил МИД РФ.Визит продлится 5-6 февраля.Как уточнили в министерстве, в ходе переговоров должное внимание будет уделено рассмотрению перспектив развития обстановки в самом Ираке, прежде всего, в контексте формирования нового коалиционного правительства страны, опирающегося на поддержку основных этноконфессиональных общин и социальных групп населения. С российской стороны будет выражена поддержка усилиям кабинета министра во главе с Судани по обеспечению стабильности и безопасности в стране.

https://ria.ru/20230205/irak-1849161911.html

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россия, ирак, в мире, сергей лавров, фуад хусейн