22:27 05.02.2023 (обновлено: 22:38 05.02.2023)
В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак
МИД: Лавров встретится с президентом Рашидом и премьером Судани в ходе визита в Ирак
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает визит в Багдад, где будет принят президентом и премьер-министром Ирака Абдельлатифом Рашидом и Мухаммедом Судани, сообщил МИД РФ.
Визит продлится 5-6 февраля.
"В Багдаде Лавров будет принят президентом республики Ирак Абдельлатифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Судани и председателем совета представителей (парламента) Мухаммедом Хальбуси и проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном", - сообщил МИД РФ.
Как уточнили в министерстве, в ходе переговоров должное внимание будет уделено рассмотрению перспектив развития обстановки в самом Ираке, прежде всего, в контексте формирования нового коалиционного правительства страны, опирающегося на поддержку основных этноконфессиональных общин и социальных групп населения. С российской стороны будет выражена поддержка усилиям кабинета министра во главе с Судани по обеспечению стабильности и безопасности в стране.