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В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак - РИА Новости, 05.02.2023
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В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак
В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак - РИА Новости, 05.02.2023
В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает визит в Багдад, где будет принят президентом и премьер-министром Ирака Абдельлатифом Рашидом и Мухаммедом... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T22:27
2023-02-05T22:38
россия
ирак
в мире
сергей лавров
фуад хусейн
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает визит в Багдад, где будет принят президентом и премьер-министром Ирака Абдельлатифом Рашидом и Мухаммедом Судани, сообщил МИД РФ.Визит продлится 5-6 февраля.Как уточнили в министерстве, в ходе переговоров должное внимание будет уделено рассмотрению перспектив развития обстановки в самом Ираке, прежде всего, в контексте формирования нового коалиционного правительства страны, опирающегося на поддержку основных этноконфессиональных общин и социальных групп населения. С российской стороны будет выражена поддержка усилиям кабинета министра во главе с Судани по обеспечению стабильности и безопасности в стране.
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россия, ирак, в мире, сергей лавров, фуад хусейн
Россия, Ирак, В мире, Сергей Лавров, Фуад Хусейн
22:27 05.02.2023 (обновлено: 22:38 05.02.2023)
 
В МИД рассказали подробности визита Лаврова в Ирак

МИД: Лавров встретится с президентом Рашидом и премьером Судани в ходе визита в Ирак

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает визит в Багдад, где будет принят президентом и премьер-министром Ирака Абдельлатифом Рашидом и Мухаммедом Судани, сообщил МИД РФ.
Визит продлится 5-6 февраля.
"В Багдаде Лавров будет принят президентом республики Ирак Абдельлатифом Рашидом, премьер-министром Мухаммедом Судани и председателем совета представителей (парламента) Мухаммедом Хальбуси и проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном", - сообщил МИД РФ.
Как уточнили в министерстве, в ходе переговоров должное внимание будет уделено рассмотрению перспектив развития обстановки в самом Ираке, прежде всего, в контексте формирования нового коалиционного правительства страны, опирающегося на поддержку основных этноконфессиональных общин и социальных групп населения. С российской стороны будет выражена поддержка усилиям кабинета министра во главе с Судани по обеспечению стабильности и безопасности в стране.
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