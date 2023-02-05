https://ria.ru/20230205/gruziya-1849896090.html
Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством
Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством - РИА Новости, 05.02.2023
Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством
ЕС угрожает Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с Россией, при этом Тбилиси даже не является членом Евросоюза, именно так выглядит потеря... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:33
2023-02-05T20:33
2023-02-05T20:33
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ЕС угрожает Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с Россией, при этом Тбилиси даже не является членом Евросоюза, именно так выглядит потеря суверенитета и геополитическое рабство, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что Грузия попала в европейскую "мышеловку" вместе с Молдавией и Украиной. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале написал, что подобные угрозы Евросоюза - "новые правила игры в международных делах независимо от истории, географии и собственных предпочтений государств". "Вашингтон решил - выполняй!" - заключил сенатор. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию.
https://ria.ru/20230202/gruziya-1849179040.html
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в мире, грузия, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, григорий карасин, россия
В мире, Грузия, Константин Косачев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Россия
Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством
Косачев назвал санкционные угрозы Грузии со стороны Евросоюза геополитическим рабством