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Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством - РИА Новости, 05.02.2023
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Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством
Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством - РИА Новости, 05.02.2023
Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством
ЕС угрожает Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с Россией, при этом Тбилиси даже не является членом Евросоюза, именно так выглядит потеря... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T20:33
2023-02-05T20:33
в мире
грузия
константин косачев
евросоюз
совет федерации рф
григорий карасин
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ЕС угрожает Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с Россией, при этом Тбилиси даже не является членом Евросоюза, именно так выглядит потеря суверенитета и геополитическое рабство, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что Грузия попала в европейскую "мышеловку" вместе с Молдавией и Украиной. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале написал, что подобные угрозы Евросоюза - "новые правила игры в международных делах независимо от истории, географии и собственных предпочтений государств". "Вашингтон решил - выполняй!" - заключил сенатор. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию.
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в мире, грузия, константин косачев, евросоюз, совет федерации рф, григорий карасин, россия
В мире, Грузия, Константин Косачев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Россия
20:33 05.02.2023
 
Косачев назвал угрозы Грузии со стороны ЕС геополитическим рабством

Косачев назвал санкционные угрозы Грузии со стороны Евросоюза геополитическим рабством

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ЕС угрожает Грузии санкциями за восстановление авиасообщения с Россией, при этом Тбилиси даже не является членом Евросоюза, именно так выглядит потеря суверенитета и геополитическое рабство, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что Грузия попала в европейскую "мышеловку" вместе с Молдавией и Украиной.
"Именно так выглядит полная утрата суверенитета. Именно так выглядит геополитическое рабство, если кто-то еще сомневался. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Туда Грузия и попала со своими евроустремлениями. Вместе с Молдавией и Украиной", - написал он в своем телеграм-канале.
Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем телеграм-канале написал, что подобные угрозы Евросоюза - "новые правила игры в международных делах независимо от истории, географии и собственных предпочтений государств".
"Вашингтон решил - выполняй!" - заключил сенатор.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил Грузию о последствиях возобновления прямых авиарейсов в Россию.
Лавров: Грузию хотят превратить в раздражитель для России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:26
Грузию хотят превратить в раздражитель для России, заявил Лавров
 
В миреГрузияКонстантин КосачевЕвросоюзСовет Федерации РФГригорий КарасинРоссия
 
 
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