https://ria.ru/20230205/evropa-1849867041.html

Французский политик разоблачил многолетнюю ложь о Европе

Французский политик разоблачил многолетнюю ложь о Европе - РИА Новости, 05.02.2023

Французский политик разоблачил многолетнюю ложь о Европе

Из-за вмешательства в украинский кризис Европа не может больше считаться содружеством мирных государств, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T16:30

2023-02-05T16:30

2023-02-05T17:16

в мире

украина

брюссель

европа

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Из-за вмешательства в украинский кризис Европа не может больше считаться содружеством мирных государств, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.По его словам, поведение властей в Брюсселе должно заставить Францию задуматься о выходе из ЕС.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.

https://ria.ru/20230205/sholts-1849827660.html

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849796290.html

украина

брюссель

европа

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, санкции в отношении россии