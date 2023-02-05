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Французский политик разоблачил многолетнюю ложь о Европе - РИА Новости, 05.02.2023
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Французский политик разоблачил многолетнюю ложь о Европе
Французский политик разоблачил многолетнюю ложь о Европе - РИА Новости, 05.02.2023
Французский политик разоблачил многолетнюю ложь о Европе
Из-за вмешательства в украинский кризис Европа не может больше считаться содружеством мирных государств, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T16:30
2023-02-05T17:16
в мире
украина
брюссель
европа
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Из-за вмешательства в украинский кризис Европа не может больше считаться содружеством мирных государств, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.По его словам, поведение властей в Брюсселе должно заставить Францию задуматься о выходе из ЕС.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.В конце февраля прошлого года Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение Украины к Евросоюзу, а в июне ей и Молдавии предоставили статус кандидатов на вступление. Но обеим странам нужно еще выполнить множество условий и провести масштабные реформы.Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
https://ria.ru/20230205/sholts-1849827660.html
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в мире, украина, брюссель, европа, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Брюссель, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Санкции в отношении России
16:30 05.02.2023 (обновлено: 17:16 05.02.2023)
 
Французский политик разоблачил многолетнюю ложь о Европе

Французский политик Филиппо развенчал миф о мирной Европе из-за украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Из-за вмешательства в украинский кризис Европа не может больше считаться содружеством мирных государств, заявил в соцсетях французский политик и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
По его словам, поведение властей в Брюсселе должно заставить Францию задуматься о выходе из ЕС.

"По крайней мере, после Украины была разоблачена тотальная ложь лозунга "Европа — это мир"! Европейский союз — это война! Миллионы французов теперь увидели и поняли это. Урсула фон дер Ляйен со своей военной истерией очень хорошо продвигает Frexit!" — считает политик.

Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
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Получение статуса кандидата — это лишь начало длительного пути по вступлению в ЕС. Турция стала кандидатом в 1999 году, Северная Македония — в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. Последний раз Евросоюз расширялся в 2013 году — тогда в него приняли Хорватию. У нее процесс вступления занял десять лет.
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