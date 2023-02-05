https://ria.ru/20230205/erdogan-1849904039.html

Эрдоган рассказал о работе с Путиным по продбезопасности

Эрдоган рассказал о работе с Путиным по продбезопасности - РИА Новости, 05.02.2023

Эрдоган рассказал о работе с Путиным по продбезопасности

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его работа с российским коллегой Владимиром Путиным по доставке продовольствия нуждающимся странам "беспокоит... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T22:37

2023-02-05T22:37

2023-02-05T22:37

экономика

турция

россия

африка

владимир путин

оон

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807555078_42:291:3026:1969_1920x0_80_0_0_f3ce6edba0b9cd8ce5472398f57ae040.jpg

АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его работа с российским коллегой Владимиром Путиным по доставке продовольствия нуждающимся странам "беспокоит некоторые круги". Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки. "Мы делаем правильные шаги в мировой политике. В мире нет никого, кто мог бы проводить переговоры с Путиным, кроме меня. С одной стороны, я веду переговоры и с Зеленским. Господин Путин сказал: "Давайте мы отправим зерно, вы превратите его в муку и отправите в бедные африканские страны". Это беспокоит некоторых людей, но мы поступим так, как считаем правильным", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Айдыне. Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Срок действия данного периода сделки оканчивается 18 марта.

https://ria.ru/20230203/sdelka-1849447898.html

https://ria.ru/20230126/prodovolstvie-1847656714.html

турция

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, турция, россия, африка, владимир путин, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире