Эрдоган рассказал о работе с Путиным по продбезопасности
Эрдоган заявил, что его работа с Путиным по продбезопасности "беспокоит некоторые круги"
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его работа с российским коллегой Владимиром Путиным по доставке продовольствия нуждающимся странам "беспокоит некоторые круги".
Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября прошлого года указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.
3 февраля, 10:59МИД Турции заявил о работе по продлению зерновой сделки
"Мы делаем правильные шаги в мировой политике. В мире нет никого, кто мог бы проводить переговоры с Путиным, кроме меня. С одной стороны, я веду переговоры и с Зеленским. Господин Путин сказал: "Давайте мы отправим зерно, вы превратите его в муку и отправите в бедные африканские страны". Это беспокоит некоторых людей, но мы поступим так, как считаем правильным", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Айдыне.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Срок действия данного периода сделки оканчивается 18 марта.