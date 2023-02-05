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Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции - РИА Новости, 05.02.2023
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Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции
Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции - РИА Новости, 05.02.2023
Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил державы "от Европы до Америки" в попытках повлиять на предстоящие 14 мая всеобщие выборы в стране. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T21:55
2023-02-05T21:55
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
европа
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил державы "от Европы до Америки" в попытках повлиять на предстоящие 14 мая всеобщие выборы в стране. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, европа
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Европа
21:55 05.02.2023
 
Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции

Эрдоган обвинил державы "от Европы до Америки" в попытках повлиять на выборы в Турции

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил державы "от Европы до Америки" в попытках повлиять на предстоящие 14 мая всеобщие выборы в стране.
"Глобальные державы, от Европы до Америки, прилагают активные усилия, чтобы повлиять на выборы 14 мая. Подлые кампании против меня проводятся с этой целью",- сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Айдын.
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 17:13
В Турции раскритиковали закрытие европейских консульств в Стамбуле
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАЕвропа
 
 
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