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Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции
Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции - РИА Новости, 05.02.2023
Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил державы "от Европы до Америки" в попытках повлиять на предстоящие 14 мая всеобщие выборы в стране. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T21:55
2023-02-05T21:55
2023-02-05T21:55
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АНКАРА, 5 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил державы "от Европы до Америки" в попытках повлиять на предстоящие 14 мая всеобщие выборы в стране. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, европа
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, США, Европа
Эрдоган обвинил глобальные державы в попытках повлиять на выборы в Турции
Эрдоган обвинил державы "от Европы до Америки" в попытках повлиять на выборы в Турции