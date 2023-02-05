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Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен - РИА Новости, 05.02.2023
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Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен
Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен - РИА Новости, 05.02.2023
Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен
Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T19:32
2023-02-05T23:24
политика
франция
украина
евросоюз
еврокомиссия
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, смеявшихся во время совместного фотографирования в Киеве.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".Саммит Евросоюз — Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Киеву продолжить поддержку, вводить дальнейшие санкции против России, работать над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучать возможные пути применения замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления республики в Евросоюз лидеры организации были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Киев еще должен провести реформы.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230205/zapad-1849869296.html
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политика, франция, украина, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен
Политика, Франция, Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен
19:32 05.02.2023 (обновлено: 23:24 05.02.2023)
 
Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен

Политик Филиппо раскритиковал фото хохочущих Зеленского и фон дер Ляйен в Киеве

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, смеявшихся во время совместного фотографирования в Киеве.
"Урсула, ее европейские комиссары и Зеленский пьяны от смеха! Прискорбно. Олигархия всегда смотрела на войны, смеясь и считая свои миллионы", — написал он в Twitter.
© Фото : Florian PhilippotПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время саммита ЕС — Украина в Киеве
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время саммита Украина-ЕС в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© Фото : Florian Philippot
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время саммита ЕС — Украина в Киеве
Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".
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Саммит Евросоюз — Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Киеву продолжить поддержку, вводить дальнейшие санкции против России, работать над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучать возможные пути применения замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления республики в Евросоюз лидеры организации были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Киев еще должен провести реформы.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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ПолитикаФранцияУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияВладимир ЗеленскийУрсула фон дер Ляйен
 
 
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