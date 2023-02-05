https://ria.ru/20230205/detal-1849888245.html

Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен

Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен - РИА Новости, 05.02.2023

Во Франции заметили ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен

Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T19:32

2023-02-05T19:32

2023-02-05T23:24

политика

франция

украина

евросоюз

еврокомиссия

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, смеявшихся во время совместного фотографирования в Киеве.Филиппо неоднократно критиковал западные государства за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом он призывал отменить санкции в отношении Москвы. Решения Брюсселя в энергетической отрасли политик назвал "безумными", а сами ограничительные меры — "глупыми".Саммит Евросоюз — Украина прошел в Киеве в пятницу. Лидеры европейских институтов по итогам встречи обещали Киеву продолжить поддержку, вводить дальнейшие санкции против России, работать над "механизмом преследования за преступление агрессии" и изучать возможные пути применения замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом в отношении перспектив быстрого вступления республики в Евросоюз лидеры организации были сдержаны и подчеркнули, что никаких жестких временных рамок такого процесса нет, а Киев еще должен провести реформы.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230205/zapad-1849869296.html

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политика, франция, украина, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен