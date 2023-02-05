10:19 05.02.2023 (обновлено: 11:09 05.02.2023)
Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам"
Посол Барбин: Дания не предоставляет информацию о расследовании по "Северным потокам"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Никакой информации о ходе и результатах расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" Дания не предоставляет, сотрудничество с РФ не осуществляется, в этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
Дипломат напомнил, что в 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Данией.
"Вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток 2"", - сказал Барбин.
"Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что сегодня повсеместно признается, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены.
"Однако для подготовки таких диверсий требуется время и непосредственное присутствие в районе проведения диверсий, которые были осуществлены в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Российская сторона - в отличие от других – до совершения подрыва газопроводов не имела разрешений на проведение там каких-либо подводных работ или исследований", — подчеркнул Барбин.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
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