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Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам" - РИА Новости, 05.02.2023
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Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам"
Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам" - РИА Новости, 05.02.2023
Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам"
Никакой информации о ходе и результатах расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" Дания не предоставляет, сотрудничество с РФ не осуществляется, в... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:19
2023-02-05T11:09
дания
россия
швеция
владимир барбин
владимир путин
алексей миллер
газпром
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Никакой информации о ходе и результатах расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" Дания не предоставляет, сотрудничество с РФ не осуществляется, в этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. Дипломат напомнил, что в 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Данией. "Вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток 2"", - сказал Барбин. "Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что сегодня повсеместно признается, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230205/pushkov-1849802141.html
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дания, россия, швеция, владимир барбин, владимир путин, алексей миллер, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Дания, Россия, Швеция, Владимир Барбин, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
10:19 05.02.2023 (обновлено: 11:09 05.02.2023)
 
Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам"

Посол Барбин: Дания не предоставляет информацию о расследовании по "Северным потокам"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Никакой информации о ходе и результатах расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" Дания не предоставляет, сотрудничество с РФ не осуществляется, в этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
Дипломат напомнил, что в 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Данией.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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"Вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток 2"", - сказал Барбин.
"Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов", - подчеркнул дипломат.
Он добавил, что сегодня повсеместно признается, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены.
"Однако для подготовки таких диверсий требуется время и непосредственное присутствие в районе проведения диверсий, которые были осуществлены в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Российская сторона - в отличие от других – до совершения подрыва газопроводов не имела разрешений на проведение там каких-либо подводных работ или исследований", — подчеркнул Барбин.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Читайте полный текст интервью >>>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 21:13
Захарова оценила заявления Шольца по "Северным потокам"
 
ДанияРоссияШвецияВладимир БарбинВладимир ПутинАлексей МиллерГазпромГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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