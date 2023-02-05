https://ria.ru/20230205/daniya-1849824159.html

Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам"

Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам" - РИА Новости, 05.02.2023

Посол рассказал о ситуации с расследованием Дании по "Северным потокам"

Никакой информации о ходе и результатах расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" Дания не предоставляет, сотрудничество с РФ не осуществляется, в... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:19

2023-02-05T10:19

2023-02-05T11:09

дания

россия

швеция

владимир барбин

владимир путин

алексей миллер

газпром

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Никакой информации о ходе и результатах расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" Дания не предоставляет, сотрудничество с РФ не осуществляется, в этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. Дипломат напомнил, что в 2019-2021 годах велась планомерная работа по продвижению политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Данией. "Вопреки противодействию США было получено разрешение датских властей на строительство газопровода "Северный поток 2"", - сказал Барбин. "Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что сегодня повсеместно признается, что взрывы на газопроводах были тщательно подготовлены. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230205/pushkov-1849802141.html

https://ria.ru/20230203/sholts-1849659727.html

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швеция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, россия, швеция, владимир барбин, владимир путин, алексей миллер, газпром, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире