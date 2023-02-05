https://ria.ru/20230205/daniya-1849822693.html

Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России

Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023

Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России

Дания расширением военной поддержки Киеву все глубже втягивается в конфликт на Украине, основ для диалога не существует в условиях, когда Копенгаген делает... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:05

2023-02-05T10:05

2023-02-05T11:09

в мире

дания

украина

россия

владимир барбин

нато

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания расширением военной поддержки Киеву все глубже втягивается в конфликт на Украине, основ для диалога не существует в условиях, когда Копенгаген делает ставку на поражение РФ, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин."Безусловно, по мере расширения военной поддержки киевскому режиму Дания все глубже втягивается в конфликт", — сказал Барбин."Ожидать изменений к лучшему в развитии двусторонних отношений от нового правительства Дании не приходится. Расширяется военная поддержка киевскому режиму. Недавно принято решение об отправке на Украину 19 самоходных артиллерийских установок французского производства "Цезарь"", — добавил дипломат.Он отметил, что сегодня отношения России и Дании "отброшены назад".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230205/daniya-1849806897.html

https://ria.ru/20230112/dilemma-1844272299.html

дания

украина

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дания, украина, россия, владимир барбин, нато