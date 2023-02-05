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Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023
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Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России
Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023
Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России
Дания расширением военной поддержки Киеву все глубже втягивается в конфликт на Украине, основ для диалога не существует в условиях, когда Копенгаген делает... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:05
2023-02-05T11:09
в мире
дания
украина
россия
владимир барбин
нато
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания расширением военной поддержки Киеву все глубже втягивается в конфликт на Украине, основ для диалога не существует в условиях, когда Копенгаген делает ставку на поражение РФ, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин."Безусловно, по мере расширения военной поддержки киевскому режиму Дания все глубже втягивается в конфликт", — сказал Барбин."Ожидать изменений к лучшему в развитии двусторонних отношений от нового правительства Дании не приходится. Расширяется военная поддержка киевскому режиму. Недавно принято решение об отправке на Украину 19 самоходных артиллерийских установок французского производства "Цезарь"", — добавил дипломат.Он отметил, что сегодня отношения России и Дании "отброшены назад".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230205/daniya-1849806897.html
https://ria.ru/20230112/dilemma-1844272299.html
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в мире, дания, украина, россия, владимир барбин, нато
В мире, Дания, Украина, Россия, Владимир Барбин, НАТО
10:05 05.02.2023 (обновлено: 11:09 05.02.2023)
 
Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России

Посол России: Дания расширением военной поддержки Киеву все глубже втягивается в конфликт

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания расширением военной поддержки Киеву все глубже втягивается в конфликт на Украине, основ для диалога не существует в условиях, когда Копенгаген делает ставку на поражение РФ, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Безусловно, по мере расширения военной поддержки киевскому режиму Дания все глубже втягивается в конфликт", — сказал Барбин.
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 04:21
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России
"Ожидать изменений к лучшему в развитии двусторонних отношений от нового правительства Дании не приходится. Расширяется военная поддержка киевскому режиму. Недавно принято решение об отправке на Украину 19 самоходных артиллерийских установок французского производства "Цезарь"", — добавил дипломат.
Он отметил, что сегодня отношения России и Дании "отброшены назад".
"В условиях, когда Дания делает ставку на военное поражение России..., основы для диалога и тем более сотрудничества не существует. Только после отказа Копенгагена от враждебной политики и враждебных действий в отношении России можно будет рассуждать о перспективах восстановления нормальных отношений между нашими странами", — подчеркнул Барбин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Читайте полный текст интервью >>>
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 02:18
Дания оказалась перед "острой дилеммой" из-за одного требования Украины
 
В миреДанияУкраинаРоссияВладимир БарбинНАТО
 
 
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