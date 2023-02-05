10:05 05.02.2023 (обновлено: 11:09 05.02.2023)
Дания все глубже втягивается в конфликт на Украине, заявил посол России
Посол России: Дания расширением военной поддержки Киеву все глубже втягивается в конфликт
Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания расширением военной поддержки Киеву все глубже втягивается в конфликт на Украине, основ для диалога не существует в условиях, когда Копенгаген делает ставку на поражение РФ, заявил в воскресенье в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Безусловно, по мере расширения военной поддержки киевскому режиму Дания все глубже втягивается в конфликт", — сказал Барбин.
"Ожидать изменений к лучшему в развитии двусторонних отношений от нового правительства Дании не приходится. Расширяется военная поддержка киевскому режиму. Недавно принято решение об отправке на Украину 19 самоходных артиллерийских установок французского производства "Цезарь"", — добавил дипломат.
Он отметил, что сегодня отношения России и Дании "отброшены назад".
"В условиях, когда Дания делает ставку на военное поражение России..., основы для диалога и тем более сотрудничества не существует. Только после отказа Копенгагена от враждебной политики и враждебных действий в отношении России можно будет рассуждать о перспективах восстановления нормальных отношений между нашими странами", — подчеркнул Барбин.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.