https://ria.ru/20230205/daniya-1849806897.html
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России
Дания сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины, Копенгаген стремится содействовать сближению ЕС и Киева,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T04:21
2023-02-05T04:21
2023-02-05T06:47
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины, Копенгаген стремится содействовать сближению ЕС и Киева, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой скандинавской стране Владимир Барбин.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским по итогам визита в Николаев и Одессу о передаче Украине 19 новых артиллерийских систем. Речь идет о САУ Caesar, которые были заказаны у Франции.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России.Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
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в мире, дания, киев, копенгаген, владимир барбин, евросоюз
В мире, Дания, Киев, Копенгаген, Владимир Барбин, Евросоюз
04:21 05.02.2023 (обновлено: 06:47 05.02.2023)
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России
Посол России Барбин: Дания не в состоянии устоять перед ультимативными требованиями Киева
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины, Копенгаген стремится содействовать сближению ЕС и Киева, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой скандинавской стране Владимир Барбин.
"Дания стремится содействовать сближению ЕС и Украины. В каких это будет форматах, говорить преждевременно. Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Киева", — сказал он.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским по итогам визита в Николаев и Одессу о передаче Украине 19 новых артиллерийских систем. Речь идет о САУ Caesar, которые были заказаны у Франции.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.