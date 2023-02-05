Рейтинг@Mail.ru
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230205/daniya-1849806897.html
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России
Дания сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины, Копенгаген стремится содействовать сближению ЕС и Киева,... РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T04:21
2023-02-05T06:47
в мире
дания
киев
копенгаген
владимир барбин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_052b572429b97ecb3051372975fc355b.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины, Копенгаген стремится содействовать сближению ЕС и Киева, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой скандинавской стране Владимир Барбин.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским по итогам визита в Николаев и Одессу о передаче Украине 19 новых артиллерийских систем. Речь идет о САУ Caesar, которые были заказаны у Франции.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России.Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230112/dilemma-1844272299.html
дания
киев
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/30/1555103075_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_0ae933a7d14d83233e000b835bd3cf52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, киев, копенгаген, владимир барбин, евросоюз
В мире, Дания, Киев, Копенгаген, Владимир Барбин, Евросоюз
04:21 05.02.2023 (обновлено: 06:47 05.02.2023)
 
Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России

Посол России Барбин: Дания не в состоянии устоять перед ультимативными требованиями Киева

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины, Копенгаген стремится содействовать сближению ЕС и Киева, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой скандинавской стране Владимир Барбин.
"Дания стремится содействовать сближению ЕС и Украины. В каких это будет форматах, говорить преждевременно. Копенгаген сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Киева", — сказал он.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским по итогам визита в Николаев и Одессу о передаче Украине 19 новых артиллерийских систем. Речь идет о САУ Caesar, которые были заказаны у Франции.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 02:18
Дания оказалась перед "острой дилеммой" из-за одного требования Украины
 
В миреДанияКиевКопенгагенВладимир БарбинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала