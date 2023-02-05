https://ria.ru/20230205/daniya-1849806897.html

Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России

Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России - РИА Новости, 05.02.2023

Дания не может устоять перед ультиматумами Киева, заявил посол России

Дания сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины, Копенгаген стремится содействовать сближению ЕС и Киева,... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T04:21

2023-02-05T04:21

2023-02-05T06:47

в мире

дания

киев

копенгаген

владимир барбин

евросоюз

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дания сегодня не в состоянии устоять перед все более ультимативными требованиями и просьбами Украины, Копенгаген стремится содействовать сближению ЕС и Киева, заявил в интервью РИА Новости посол России в этой скандинавской стране Владимир Барбин.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ходе совместного брифинга с Владимиром Зеленским по итогам визита в Николаев и Одессу о передаче Украине 19 новых артиллерийских систем. Речь идет о САУ Caesar, которые были заказаны у Франции.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Киева, станут законной целью для России.Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что альянс "играет с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230112/dilemma-1844272299.html

дания

киев

копенгаген

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в мире, дания, киев, копенгаген, владимир барбин, евросоюз