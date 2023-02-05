https://ria.ru/20230205/bagaev-1849864798.html

В Новосибирске закрыли дело против академика РАН Багаева, сообщил адвокат

В Новосибирске закрыли дело против академика РАН Багаева, сообщил адвокат - РИА Новости, 05.02.2023

В Новосибирске закрыли дело против академика РАН Багаева, сообщил адвокат

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 81-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН академика Сергея Багаева... РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T16:15

2023-02-05T16:15

2023-02-05T16:15

новосибирск

происшествия

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 5 фев – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 81-летнего научного руководителя Института лазерной физики СО РАН академика Сергея Багаева закрыли в связи с отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости его адвокат Геннадий Шишебаров. Уголовное дело в отношении академика Багаева возбудили в феврале 2022 года. Источник в отделении РАН сообщал, что дело связано со следственными действиями в отношении директора ИЛФ СО РАН Алексея Тайченачева, которого ранее заподозрили в заключении незаконного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы со своим дочерним коммерческим предприятием с причинением ущерба институту в 2 миллиона рублей. Правоохранительные органы дело не комментировали. "Уголовное дело прекращено 19 января. Следователь СК вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Багаева в связи с отсутствием состава преступления и разъяснил ему право на реабилитацию", - сообщил Шишебаров, уточнив, что до этого прокуратура изъяла дело из производства следователей МВД РФ и передала в Следственный комитет. Он пояснил, что право на реабилитацию включает извинения от имени государства, возмещение понесенных расходов, а также по иску Багаева в гражданском порядке ему может быть возмещен моральный вред. "Мы еще будем эту тему с ним обсуждать", - сказал адвокат. По словам защитника, в большую роль в достижении положительного для ученого результата сыграло то, что через Российскую академию наук удалось добиться рассмотрения жалобы защиты в Генеральной прокуратуре РФ. "Дело об уникальном лазере велось так, как если бы речь шла о создании простого табурета. С самого начала мы говорили о том, что здесь надо учитывать наличие интеллектуальной собственности, деятельности", - пояснил адвокат. Институт лазерной физики был создан в 1991 году на базе Отделения лазерной физики (ОЛФ) Института теплофизики Сибирского отделения Академии наук СССР и Отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. Академик Сергей Багаев был директором института с 1992 по 2016 годы, а в настоящее время является его научным руководителем.

https://ria.ru/20230130/grabitel-1848326767.html

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новосибирск

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирск, происшествия, российская академия наук