https://ria.ru/20230205/aerostat-1849823170.html

Минобороны КНР заявило о чрезмерной реакции США на появление аэростата

Минобороны КНР заявило о чрезмерной реакции США на появление аэростата - РИА Новости, 05.02.2023

Минобороны КНР заявило о чрезмерной реакции США на появление аэростата

Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия после уничтожения Штатами гражданского аэростата, заявило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 05.02.2023

2023-02-05T10:12

2023-02-05T10:12

2023-02-05T14:29

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ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия после уничтожения Штатами гражданского аэростата, заявило Министерство обороны КНР.Минобороны также выразило решительный протест действиям США.Как отметили сегодня в МИД КНР, китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат "предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора".Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.

https://ria.ru/20230205/kitay-1849805846.html

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сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, минобороны китая, китай