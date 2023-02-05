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Минобороны КНР заявило о чрезмерной реакции США на появление аэростата - РИА Новости, 05.02.2023
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Минобороны КНР заявило о чрезмерной реакции США на появление аэростата
Минобороны КНР заявило о чрезмерной реакции США на появление аэростата - РИА Новости, 05.02.2023
Минобороны КНР заявило о чрезмерной реакции США на появление аэростата
Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия после уничтожения Штатами гражданского аэростата, заявило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 05.02.2023
2023-02-05T10:12
2023-02-05T14:29
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ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия после уничтожения Штатами гражданского аэростата, заявило Министерство обороны КНР.Минобороны также выразило решительный протест действиям США.Как отметили сегодня в МИД КНР, китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат "предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора".Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
https://ria.ru/20230205/kitay-1849805846.html
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в мире, сша, минобороны китая, китай
В мире, США, Минобороны Китая, Китай
10:12 05.02.2023 (обновлено: 14:29 05.02.2023)
 
Минобороны КНР заявило о чрезмерной реакции США на появление аэростата

Минобороны КНР назвало уничтожение США гражданского аэростата чрезмерной реакцией

Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
Воздушный шар в небе над США. Кадр видео из соцсетей
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ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Китай оставляет за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия после уничтожения Штатами гражданского аэростата, заявило Министерство обороны КНР.
"США применили военную силу для атаки на наш гражданский беспилотный аэростат, что является явной чрезмерной реакцией", — указано в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте оборонного ведомства в социальной сети WeChat.
Минобороны также выразило решительный протест действиям США.
Как отметили сегодня в МИД КНР, китайская сторона после проверки неоднократно уведомляла Вашингтон, что аэростат "предназначен для использования в гражданских целях и вошел в США из-за форс-мажора".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
Вчера, 03:50
Китай выразил США "острое недовольство" из-за уничтожения аэростата
Ранее министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что военные по поручению президента Джо Байдена в субботу сбили принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство. По его словам, аппарат использовали для наблюдения за стратегическими объектами.
США заметили шар еще в конце прошлого месяца, о нем доложили Байдену, но по совету шефа Пентагона сбивать аэростат над территорией страны не стали. Аэростат прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.
Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай. Пекин отверг необоснованные спекуляции и шумиху, объяснив, что ситуация вызвана форс-мажором, а устройство — метеозонд, отклонившийся от маршрута.
Момент уничтожения китайского аэростата в небе над США
Вчера, 00:25
Опубликовано видео уничтожения китайского аэростата в небе над США
 
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