https://ria.ru/20230204/vagner-1849677136.html

СМИ: Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией

СМИ: Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 04.02.2023

СМИ: Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией

МВД Британии разрабатывает планы официально объявить группу "Вагнер" террористической организацией, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T00:02

2023-02-04T00:02

2023-02-04T00:03

великобритания

иран

сша

джон кирби

дмитрий песков

корпус стражей исламской революции

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. МВД Британии разрабатывает планы официально объявить группу "Вагнер" террористической организацией, сообщает газета Telegraph. Согласно изданию, из-за признания группы террористической организацией преступными деяниями в Британии станут принадлежность к "Вагнеру", посещение ее мероприятий, а также публичное ношение ее символики. Отмечается, что дискуссии о присвоении группе подобного статуса находятся на ранних стадиях. Однако, как полагают источники, окончательное решение по этому вопросу будет принято быстрее, чем в случае с иранским Корпусом стражей исламской революции. Ранее газета Financial Times сообщала, что Великобритания рассматривает возможность объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией на фоне казни в Иране за шпионаж в пользу Великобритании Алирезы Акбари. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы.

https://ria.ru/20230123/vagner-1846752420.html

https://ria.ru/20230128/vagner-1848142804.html

великобритания

иран

сша

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великобритания, иран, сша, джон кирби, дмитрий песков, корпус стражей исламской революции, в мире