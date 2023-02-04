https://ria.ru/20230204/vagner-1849677136.html
СМИ: Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией
СМИ: Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией - РИА Новости, 04.02.2023
СМИ: Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией
МВД Британии разрабатывает планы официально объявить группу "Вагнер" террористической организацией, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T00:02
2023-02-04T00:02
2023-02-04T00:03
великобритания
иран
сша
джон кирби
дмитрий песков
корпус стражей исламской революции
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. МВД Британии разрабатывает планы официально объявить группу "Вагнер" террористической организацией, сообщает газета Telegraph. Согласно изданию, из-за признания группы террористической организацией преступными деяниями в Британии станут принадлежность к "Вагнеру", посещение ее мероприятий, а также публичное ношение ее символики. Отмечается, что дискуссии о присвоении группе подобного статуса находятся на ранних стадиях. Однако, как полагают источники, окончательное решение по этому вопросу будет принято быстрее, чем в случае с иранским Корпусом стражей исламской революции. Ранее газета Financial Times сообщала, что Великобритания рассматривает возможность объявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) террористической организацией на фоне казни в Иране за шпионаж в пользу Великобритании Алирезы Акбари. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы.
https://ria.ru/20230123/vagner-1846752420.html
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великобритания, иран, сша, джон кирби, дмитрий песков, корпус стражей исламской революции, в мире
Великобритания, Иран, США, Джон Кирби, Дмитрий Песков, Корпус стражей исламской революции, В мире
00:02 04.02.2023 (обновлено: 00:03 04.02.2023)
СМИ: Лондон планирует объявить "Вагнер" террористической организацией
Telegraph: Британия планирует объявить группу "Вагнер" террористической организацией