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"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России - РИА Новости, 04.02.2023
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"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России
"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России - РИА Новости, 04.02.2023
"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России
Россия продолжит специальную операцию до полного разгрома ВСУ, которые при содействии Запада превратились в угрозу ее безопасности, заявил в блоге на YouTube... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T17:31
2023-02-04T20:08
политика
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия продолжит специальную операцию до полного разгрома ВСУ, которые при содействии Запада превратились в угрозу ее безопасности, заявил в блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его словам, решение о полной демилитаризации ВСУ было принято президентом Владимиром Путиным с самого начала специальной операции.Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек. По его словам, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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политика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон
17:31 04.02.2023 (обновлено: 20:08 04.02.2023)
 
"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия продолжит спецоперацию до полного разгрома ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия продолжит специальную операцию до полного разгрома ВСУ, которые при содействии Запада превратились в угрозу ее безопасности, заявил в блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

"Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России. Мы называем это "вторжением", но в действительности это контрудар. Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России", — напомнил эксперт.

По его словам, решение о полной демилитаризации ВСУ было принято президентом Владимиром Путиным с самого начала специальной операции.
Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек. По его словам, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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