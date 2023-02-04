https://ria.ru/20230204/ukraina-1849762413.html

"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России

"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России - РИА Новости, 04.02.2023

"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России

Россия продолжит специальную операцию до полного разгрома ВСУ, которые при содействии Запада превратились в угрозу ее безопасности, заявил в блоге на YouTube... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T17:31

2023-02-04T17:31

2023-02-04T20:08

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владимир путин

вооруженные силы украины

пентагон

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия продолжит специальную операцию до полного разгрома ВСУ, которые при содействии Запада превратились в угрозу ее безопасности, заявил в блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.По его словам, решение о полной демилитаризации ВСУ было принято президентом Владимиром Путиным с самого начала специальной операции.Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек. По его словам, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230204/otstavka-1849753914.html

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политика, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон