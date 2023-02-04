17:31 04.02.2023 (обновлено: 20:08 04.02.2023)
"Путин принял решение". Зеленскому сообщили "ужасающую" новость о России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия продолжит спецоперацию до полного разгрома ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат бежит в укрытие на линии соприкосновения возле Марьинки. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Россия продолжит специальную операцию до полного разгрома ВСУ, которые при содействии Запада превратились в угрозу ее безопасности, заявил в блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Они не остановятся, пока не уничтожат ВСУ, которые представляют угрозу России. Мы называем это "вторжением", но в действительности это контрудар. Русские отвечают на угрозу, которая распространила свои метастазы по Восточной Украине и была предназначена для разрушения самой России", — напомнил эксперт.
По его словам, решение о полной демилитаризации ВСУ было принято президентом Владимиром Путиным с самого начала специальной операции.
Макгрегор ранее оценил украинские потери в 150 тысяч человек. По его словам, из-за нехватки мобилизационного ресурса Киеву приходится идти на экстренные меры и брать в армию подростков в возрасте от 13 лет и недееспособных людей. При этом офицер высоко оценил подготовку личного состава российской армии и ответственный подход к выполнению боевых задач.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.