https://ria.ru/20230204/trevoga-1849768294.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2023

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T18:19

2023-02-04T18:19

2023-02-04T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

владимир путин

денис шмыгаль

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Первыми о тревоге сообщили в Киеве. Горожан предупредили об опасности в 17:52 мск. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230204/otstavka-1849753914.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, владимир путин, денис шмыгаль