https://ria.ru/20230204/trevoga-1849768294.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.02.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T18:19
2023-02-04T18:19
2023-02-04T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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владимир путин
денис шмыгаль
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Первыми о тревоге сообщили в Киеве. Горожан предупредили об опасности в 17:52 мск. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Владимир Путин подчеркивал, что они стали ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, на Украине повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230204/otstavka-1849753914.html
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в мире, украина, киев, владимир путин, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Путин, Денис Шмыгаль
18:19 04.02.2023 (обновлено: 18:58 04.02.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны