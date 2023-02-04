https://ria.ru/20230204/rastorguev-1849720100.html

Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Канады

Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Канады - РИА Новости, 04.02.2023

Расторгуев прокомментировал попадание в санкционный список Канады

Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил РИА Новости, что на его жизни никак не отразится внесение в санкционный список Канады. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:06

2023-02-04T12:06

2023-02-04T12:06

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев заявил РИА Новости, что на его жизни никак не отразится внесение в санкционный список Канады. Канада в пятницу внесла в санкционный список 38 физических и 15 юридических лиц из России. В "артистической" части списка, помимо Расторгуева, фигурируют Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Дана Борисова, Ирина Аллегрова, Максим Аверин, Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Виктория Дайнеко, Михаил Галустян. "А как это может отразиться? Мы были с гастролями в США и Канаде лет 20 назад. Еще тогда я понял, что мне там некомфортно", - рассказал Расторгуев, отметив, что у него "нет ничего общего" с местной тусовкой, "для которой работают все артисты популярных жанров из России". Он подчеркнул, что после посещения Канады больше не планировал туда возвращаться. "Я дал себе зарок: никогда туда больше ни ногой. Тем более это недружественное нам государство", - отметил артист. Он назвал ожидаемым попадание в новый санкционный список. "Этого стоило ожидать: я же под санкциями ЕС, Канада подтягивается", - добавил Расторгуев.

https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849698760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, николай расторгуев, канада, россия