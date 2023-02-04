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"Роскосмос" показал ракету, украшенную в честь Сталинградской битвы - РИА Новости, 04.02.2023
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Наука
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"Роскосмос" показал ракету, украшенную в честь Сталинградской битвы
"Роскосмос" показал ракету, украшенную в честь Сталинградской битвы - РИА Новости, 04.02.2023
"Роскосмос" показал ракету, украшенную в честь Сталинградской битвы
Госкорпорация "Роскосмос" показала в Telegram-канале оформление ракеты "Союз-2.1а", посвященное 80-летию Сталинградской битвы. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T16:00
2023-02-04T19:37
наука
космос - риа наука
волгоград
волгоградская область
байконур (город)
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
сталинградская битва (1942-1943)
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" показала в Telegram-канале оформление ракеты "Союз-2.1а", посвященное 80-летию Сталинградской битвы.На кадрах запечатлена ракета в сборе, а также нанесенные на нее изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие".Сборку ракеты завершили на Байконуре 4 февраля. Пуск намечен на 9:15 мск 9 февраля. "Союз-2.1а" отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-22". Предварительный дизайн украшения ракеты представили в Волгограде в ноябре 2022 года. Какая именно это будет ракета, тогда не называлось. Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Красной армии над фашистскими войсками.
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космос - риа наука, волгоград, волгоградская область, байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс), сталинградская битва (1942-1943)
Наука, Космос - РИА Наука, Волгоград, Волгоградская область, Байконур (город), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС), Сталинградская битва (1942-1943)
16:00 04.02.2023 (обновлено: 19:37 04.02.2023)
 
"Роскосмос" показал ракету, украшенную в честь Сталинградской битвы

"Роскосмос" показал ракету "Союз-2.1а", украшенную в честь Сталинградской битвы

© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22"
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-22 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" показала в Telegram-канале оформление ракеты "Союз-2.1а", посвященное 80-летию Сталинградской битвы.
На кадрах запечатлена ракета в сборе, а также нанесенные на нее изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие".
Сборку ракеты завершили на Байконуре 4 февраля. Пуск намечен на 9:15 мск 9 февраля. "Союз-2.1а" отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-22". Предварительный дизайн украшения ракеты представили в Волгограде в ноябре 2022 года. Какая именно это будет ракета, тогда не называлось.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Красной армии над фашистскими войсками.
© Фото : РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22"
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-22 - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© Фото : Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22"
 
НаукаКосмос - РИА НаукаВолгоградВолгоградская областьБайконур (город)РоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)Сталинградская битва (1942-1943)
 
 
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