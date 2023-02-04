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"Роскосмос" показал ракету, украшенную в честь Сталинградской битвы

"Роскосмос" показал ракету, украшенную в честь Сталинградской битвы - РИА Новости, 04.02.2023

"Роскосмос" показал ракету, украшенную в честь Сталинградской битвы

Госкорпорация "Роскосмос" показала в Telegram-канале оформление ракеты "Союз-2.1а", посвященное 80-летию Сталинградской битвы. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T16:00

2023-02-04T16:00

2023-02-04T19:37

наука

космос - риа наука

волгоград

волгоградская область

байконур (город)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" показала в Telegram-канале оформление ракеты "Союз-2.1а", посвященное 80-летию Сталинградской битвы.На кадрах запечатлена ракета в сборе, а также нанесенные на нее изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие".Сборку ракеты завершили на Байконуре 4 февраля. Пуск намечен на 9:15 мск 9 февраля. "Союз-2.1а" отправит к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-22". Предварительный дизайн украшения ракеты представили в Волгограде в ноябре 2022 года. Какая именно это будет ракета, тогда не называлось. Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы Красной армии над фашистскими войсками.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, волгоград, волгоградская область, байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс), сталинградская битва (1942-1943)