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Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника - РИА Новости, 04.02.2023
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Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника
Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника - РИА Новости, 04.02.2023
Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника
Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю, он признался в преступлении, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:40
2023-02-04T14:40
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю, он признался в преступлении, сообщил городской главк СК РФ. Ранее полиция сообщала о задержании на проспекте Обуховской обороны 27-летнего мужчины по подозрению в том, что он ударил ножом 35-летнюю женщину, повздорив с ней на лестничной площадке дома на Коломенской улице, где жила погибшая. Предполагаемого убийцу и его жертву связывали длительные неприязненные отношения, уточняли в полиции. Как информирует следственное управление, жительница Петербурга погибла на месте происшествия после двух ударов ножом. В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого. По данным интернет-газеты "Фонтанка", убитая женщина была женой священника храма Святой Живоначальной Троицы "Кулич и Пасха" на проспекте Обуховской обороны. Ее убийцей якобы стал работник церковной лавки этого храма. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:40 04.02.2023
 
Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника

Следователи в Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю, он признался в преступлении, сообщил городской главк СК РФ.
Ранее полиция сообщала о задержании на проспекте Обуховской обороны 27-летнего мужчины по подозрению в том, что он ударил ножом 35-летнюю женщину, повздорив с ней на лестничной площадке дома на Коломенской улице, где жила погибшая. Предполагаемого убийцу и его жертву связывали длительные неприязненные отношения, уточняли в полиции.
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Как информирует следственное управление, жительница Петербурга погибла на месте происшествия после двух ударов ножом.
"Следственным отделом <…> предъявлено обвинение 27-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, мужчина дал признательные показания", - говорится в сообщении ГСУСК.
В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", убитая женщина была женой священника храма Святой Живоначальной Троицы "Кулич и Пасха" на проспекте Обуховской обороны. Ее убийцей якобы стал работник церковной лавки этого храма.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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