https://ria.ru/20230204/peterburg-1849740717.html

Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника

Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника - РИА Новости, 04.02.2023

Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника

Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю, он признался в преступлении, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T14:40

2023-02-04T14:40

2023-02-04T14:40

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю, он признался в преступлении, сообщил городской главк СК РФ. Ранее полиция сообщала о задержании на проспекте Обуховской обороны 27-летнего мужчины по подозрению в том, что он ударил ножом 35-летнюю женщину, повздорив с ней на лестничной площадке дома на Коломенской улице, где жила погибшая. Предполагаемого убийцу и его жертву связывали длительные неприязненные отношения, уточняли в полиции. Как информирует следственное управление, жительница Петербурга погибла на месте происшествия после двух ударов ножом. В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого. По данным интернет-газеты "Фонтанка", убитая женщина была женой священника храма Святой Живоначальной Троицы "Кулич и Пасха" на проспекте Обуховской обороны. Ее убийцей якобы стал работник церковной лавки этого храма. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230202/iznasilovanie-1849319179.html

https://ria.ru/20230130/delo-1848374642.html

санкт-петербург

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)