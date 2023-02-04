https://ria.ru/20230204/peterburg-1849740717.html
Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника
Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника - РИА Новости, 04.02.2023
Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника
Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю, он признался в преступлении, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T14:40
2023-02-04T14:40
2023-02-04T14:40
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю, он признался в преступлении, сообщил городской главк СК РФ. Ранее полиция сообщала о задержании на проспекте Обуховской обороны 27-летнего мужчины по подозрению в том, что он ударил ножом 35-летнюю женщину, повздорив с ней на лестничной площадке дома на Коломенской улице, где жила погибшая. Предполагаемого убийцу и его жертву связывали длительные неприязненные отношения, уточняли в полиции. Как информирует следственное управление, жительница Петербурга погибла на месте происшествия после двух ударов ножом. В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого. По данным интернет-газеты "Фонтанка", убитая женщина была женой священника храма Святой Живоначальной Троицы "Кулич и Пасха" на проспекте Обуховской обороны. Ее убийцей якобы стал работник церковной лавки этого храма. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230202/iznasilovanie-1849319179.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Петербуржец признался в убийстве, предположительно, жены священника
Следователи в Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости.
Следователи в Санкт-Петербурге предъявили обвинение в убийстве молодой женщины местному жителю, он признался в преступлении, сообщил
городской главк СК РФ.
Ранее полиция сообщала о задержании на проспекте Обуховской обороны 27-летнего мужчины по подозрению в том, что он ударил ножом 35-летнюю женщину, повздорив с ней на лестничной площадке дома на Коломенской улице, где жила погибшая. Предполагаемого убийцу и его жертву связывали длительные неприязненные отношения, уточняли в полиции.
Как информирует следственное управление, жительница Петербурга погибла на месте происшествия после двух ударов ножом.
"Следственным отделом <…> предъявлено обвинение 27-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, мужчина дал признательные показания", - говорится в сообщении ГСУСК.
В настоящее время решается вопрос об аресте обвиняемого.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", убитая женщина была женой священника храма Святой Живоначальной Троицы "Кулич и Пасха" на проспекте Обуховской обороны. Ее убийцей якобы стал работник церковной лавки этого храма.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.